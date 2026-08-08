Afuera del Palacio, la calle volvió a ser escenario de una feroz represión contra la protesta

La última sesión del Senado, que terminó este jueves por la madrugada, no sólo dejó una escena amarga para el Gobierno. Afuera del Congreso, mientras transcurrió el debate por la ley de “inviolabilidad”, una multitud de concentró para repudiar el tratamiento. No sólo estuvieron organizaciones sociales y sindicatos, sino una gran cantidad de público suelto, en su gran mayoría jóvenes. Los reclamos resultaron empañados por enfrentamientos y por una feroz represión. Según los equipos de asistencia de la Comisión Provincial de la Memoria, “unas 1.500 personas resultaron heridas, una de ellas trasladada con graves heridas al Hospital Argerich”. El reporte refleja la ferocidad de la cacería que desataron las fuerzas federales y la policía porteña contra quienes decidieron movilizarse este jueves, a pesar de la lluvia y el mal clima. Entre las 12 personas heridas, una reportera gráfica fue tan golpeada que fue trasladada de urgencia por una posible fractura de cráneo, provocada por los efectivos uniformados.

Según la CPM la represión comenzó alrededor de las 16:30 cuando los cuerpos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Las tropas estaban ubicadas detrás del vallado del Congreso y comenzaron a lanzar de manera indiscriminada gases químicos, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión con los camiones hidrantes. Fue la primera fase del despliegue. Después comenzó la cacería de manifestantes por las calles laterales al Congreso, sobrepasaron el vallado y comenzaron a avanzar sobre las personas, utilizando todo el armamento con el único objetivo de dispersar la manifestación, indicó el organismo, que intervino con el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Así asistieron a las víctimas de la represión junto al equipo del Cuerpo de Evacuación y primeros auxilios, en medio de los enfrentamientos y las escenas de violencia institucional que fueron registradas por los reporteros gráficos de PERFIL.