Masiva movilización a San Cayetano: “Pan, paz, tierra, techo y trabajo”

Movimientos sociales y centrales sindicales se movilizaron por décimo año consecutivo desde la iglesia de San Cayetano en el barrio de Liniers, hasta la Plaza de Mayo en la tradicional marcha que se celebra por el día del patrono del trabajo.

La columna de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), inició temprano el recorrido bajo la consigna “Pan, paz, tierra, techo y trabajo” y a lo largo de la caminata por Avenida Rivadavia fueron confluyendo otras organizaciones sociales y políticas además de la CGT y las dos CTA.

El Arzobispo de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva estuvo al frente de la misa principal donde habló de “la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”, del “sueldo que no alcanza” y de los “hermanos que revuelven la basura para comer”.

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Además,instó a que “se multiplique la justicia social, aquella a la que León XIV define como una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su Evangelio”, señaló.

Luego de finalizada la homilía, García Cuerva aseguró que “El pueblo está cansado de dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades”.

Pidió ser “empáticos con los más necesitados” y afirmó que el pueblo “no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”

Entre los manifestantes de encontraba el Gobernador de PBA, Axel Kicillof quien señaló a la prensa que “la idea es acompañar a un pueblo que está sufriendo, los salarios no alcanzan por las decisiones de Mieli”.

Al final de la jornada, sobre el escenario montado en Plaza de Mayo, se escucharon discursos críticos de la gestión de Javier Milei.

El cierre estuvo a cargo de Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP, quien agradeció a quienes “caminaron más de 13 kilómetros defendiendo al pueblo trabajador”. Luego dio paso a la lectura del documento final donde se criticó fuertemente al gobierno nacional. Allí se manifestó que la situación actual “no es una crisis inevitable, sino el resultado de decisiones políticas”.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel también estuvo presente: “le estamos pidiendo un milagro a San Cayetano que es Tierra, techo y trabajo”, señaló.

Cerca del final, el diputado nacional, Juan Grabois se refirió a la movilización de este jueves en las inmediaciones del Congreso y cuestionó el uso de la fuerza por parte del oficialismo al afirmar que “nos tiene acostumbrados a este tipo de operativos” por “una debilidad de las ideas”.