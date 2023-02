Agustín Rossi: “Alberto no va a poner por encima sus aspiraciones”

Aún quedan en el despacho algunas fotos que su antecesor no se llevó en las que se ven a Alberto Fernández y Cristina Kirchner juntos. Agustín Rossi acaba de desembarcar en la Jefatura de Gabinete y se convierte en el tercer funcionario en ocupar este lugar durante esta gestión. Llega con el desafío de mantener un gabinete unido en medio de la discusión por la estrategia electoral y las candidaturas. Responde a Alberto Fernández y dialoga con todos. Antes de asumir, visitó a la vicepresidenta y habló de la gestión.

—Asume en un momento en que se está discutiendo ya quién va a ser el próximo gobierno y donde el oficialismo aparece con pocas posibilidades.

—No es así. Somos una fuerza claramente competitiva y ésta no es una elección clásica entre oficialismo y oposición. Los que hoy son opositores y fuertemente críticos a nuestro gobierno, fueron gobierno hasta hace tres años y meses, no fueron oficialistas del siglo pasado. No es la situación del 2015 cuando Macri legítimamente podía decir “nosotros no gobernamos nunca”, acá los dirigentes políticos opositores tuvieron responsabilidades en el gobierno de Macri y por eso va a ser una elección entre dos oficialismos. Cuando estuvieron en el gobierno dejaron una inflación arriba del 50%; tomaron el país con una desocupación del 6% y lo dejaron en el 12%, cuando nosotros lo estamos bajando al 6/7; y de los cuatro años de gestión, tres tuvieron recesión económica.

—Si se comparan gestiones, este gobierno prometió cosas en la última elección que no cumplió, sobre todo, en el área económica.

—No metemos la cabeza adentro de un termo. Lo que sí decimos es que si tomamos la economía podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Bajamos la desocupación, vamos a tener tres años consecutivos de crecimiento económico, pero tenemos inflación a la que hay que encontrar un sendero descendente y trabajamos todo el tiempo para buscarlo y, al mismo tiempo, tenemos una pérdida del poder adquisitivo y del salario. Vamos a seguir trabajando de acá al final de la gestión para tratar de llenar el vaso completo.

Asunción. El flamante jefe de Gabinete se abraza con el Presidente el último miércoles. Foto: NA

—¿La inflación es el mayor escollo para atravesar las elecciones?

—Me enoja una inflación del 6%. Hay cuestiones que son estacionales y que estamos trabajando fuertemente para lograr el sendero que nos lleve a meses en los que tengamos una inflación antecedida del número 3. Ese objetivo no es un objetivo que nosotros relegamos por un mal mes que hayamos tenido.

—JxC emitió un documento en el que habló de que van a tener que desactivar una bomba económica

—Queremos transmitirle confianza a los argentinos: no hay ninguna bomba que de-sarmar. En todo caso, la bomba que había que desarmar era la del endeudamiento que ellos llevaron adelante. Al no haber un escenario de triunfo de JxC como vaticinaron y al tenerse que enfrentar con un oficialismo competitivo, los lleva a la generación del miedo. El miedo es que vuelvan a ganar ellos para profundizar los desaciertos económicos que generaron.

—¿Con estas declaraciones de JxC se puede producir un escenario de crisis en plena campaña?

—No. A JxC no le cree nadie, ni siquiera el mercado le cree. Lo que deben hacer es explicar por qué dejaron el país más endeudado, con más inflación, con más desocupación y con más recesión económica de lo que lo recibieron. Los argentinos no quieren un gobierno que tenga esas características nuevamente. Tampoco quieren que la Argentina sea gobernada por un Jair Bolsonaro o un Donald Trump. Acá estamos en presencia de una derecha que está por afuera de Juntos por el Cambio, pero también por adentro que utiliza la democracia para llegar al poder, pero no cree en la democracia.

—Llega a un gabinete en el que se naturalizó que un ministro del Interior no hable con su Presidente y un jefe de Estado que no habla con su vicepresidenta.

—Hablo con todos mis colegas de gabinete y valoro las gestiones de cada uno de ellos. Hablé con Cristina antes de asumir. Tengo un diálogo frecuente con ella también. Soy un dirigente que tiene diálogo con todos los sectores del espacio. Ese diálogo me permite tener un conocimiento más certero de la composición de nuestra coalición y aportaré desde ese lugar.

—¿Cristina Kirchner le pidió algo en particular para la gestión?

—No, ella siempre tiene una mirada sobre la gestión, le dije que cualquier cosa que ella veía que me la comunique, pero ninguna cuestión específica. Fue una buena charla. Las charlas con Cristina siempre son buenas.

—¿Puede ser un nexo entre el Presidente y la vice?

—No.

—¿No hace falta que se sienten los dos?

—Cuando sea necesario y se den las condiciones se van a sentar. La política no es como uno desea sino como es. Hicimos una muy buena reunión en la que estaban todos los dirigentes políticos con responsabilidades institucionales, de gestión y políticas muy altas. En la reunión lo primero que reivindicamos fue la unidad del espacio, sabiendo que con la unidad sola no alcanza y que se necesitan otras cosas.

—Entre una de las cosas que parece que no va a haber acuerdo es en las candidaturas. Copó la reunión un operativo por CFK 2023.

—Las candidaturas son decisiones individuales, Cristina debe tener la posibilidad libremente de decidir si quiere ser candidata o no, y para eso hay que modificar el escenario que generó la proscripción. ¿Por qué Cristina está proscripta? Nos van a contestar “bueno, pero es una sentencia que no está firme” o “si quiere ser candidata que lo sea. Puede”, pero lo que nadie le garantiza a Cristina es que si decide ser candidata los procesos o los tiempos procesales entre una sentencia firme y una sentencia que no está firme, se aceleren y que el Frente de Todos se quede en plena campaña sin la figura política con mayor volúmen, mayor densidad política y mayor repercusión electoral.

—¿El Presidente quiere ser candidato?

—Alberto dijo con claridad que entiende que tiene todo el derecho constitucional y político de aspirar a la reelección y entiende que si en el marco de ese proceso aparecen hombres o mujeres que estén mejor posicionados que lo que pueda estar él, no tiene ningún inconveniente en ponerse a disposición de quien termine siéndolo. Lo lógico es que el Presidente pueda aspirar a la reelección. El Presidente lo ha dicho: nunca va a poner esa aspiración individual por encima de lo colectivo.

—El kirchnerismo dice que el jefe de Estado no puede ir a unas PASO con otros dirigentes y Alberto Fernández dice que no tiene problema en pelear contra nadie, incluso con sus ministros. ¿Cuál es su postura?

—No lo sé, reconozco que es una rareza. También es una rareza cómo funcionó la coalición durante todo este tiempo e, independientemente de todo, el Presidente no deja de ser un militante político. Sería una cuestión singular, pero nosotros también estamos haciendo toda una experiencia de gobierno de una coalición que nace en donde la principal figura política que es Cristina, no se pone en el primer lugar de la fórmula, sino en el segundo lugar. Hay una cantidad de cosas que son singulares, entonces a priori diría que es una rareza y también diría que no me parece que genere demasiados inconvenientes.