Agustín Rossi: "Parece que la Corte entra pateando la puerta al Consejo de la Magistratura"

Agustín Rossi habló este lunes 18 de abril sobre la polémica con el Consejo de la Magistratura y calificó de "mamarracho institucional" el fallo de la Corte Suprema que volvió a 20 miembros su composición original, además de nombrar a Horacio Rosatti como presidente del organismo.

“Los miembros de la Corte se metieron en un problema”, planteó el exministro de Defensa del gabinete de Alberto Fernández, en línea con las críticas que lanzó en las últimas horas hacia Rosatti por consagrarse como presidente de la Magistratura tras declarar inconstitucional la ley del organismo votada en 2006.

Rossi, que salió del Ejecutivo nacional en la campaña electoral del año pasado y ahora suena como posible jefe de Gabinete, consideró que la decisión de la Corte Suprema de acuerdo al Consejo de la Magistratura tardó 15 años. “Es poco republicano”, dijo el santafesino sobre la futura asunción de Rosatti en diálogo con María Laura Santillán en La mañana de CNN (CNN Radio).

Las palabras de Rossi se sumaron esta mañana a los dichos de diferentes referentes kirchneristas, entre ellos el ministro de Justicia, Martín Soria, y el senador Oscar Parrilli. Para el sector K del oficialismo se trata de un tema de gravedad.

“Es un mamarracho institucional”, lo calificó Rossi, argumentando que los ministros de la Corte "no están fomentando el prestigio del Poder Judicial”. “Parece que la Corte entra pateando la puerta al Consejo de la Magistratura”, comparó.

Ubicado en los rumores de los últimos días como posible recambio en el gabinete de Alberto Fernández, "El Chivo" se refirió a la interna a cielo abierto que mantiene la tensión en el Frente de Todos y ubicó la gestión de coalición en un hecho inédito. “Estamos viviendo una experiencia inédita en el peronismo, es la primera vez que gobernamos con una coalición”, consideró.

Rossi, que se reivindica como "kirchnerista" y podría funcionar como prenda de unidad entre ese sector y el "albertismo", asumió que hay diferencias dentro del armado panperonista pero criticó que los matices se convirtieran en “diferencias expuestas”. “Si el Gobierno se engancha en el debate lo único que hace es aumentar la crisis”, analizó.

El santafesino también consideró que “Feletti tiene más coincidencias que diferencias con Guzmán” y expresó que el presidente no está arrinconado. “Reconozco que Cristina tiene críticas al funcionamiento del Gobierno y no creo que los dichos de CFK hayan sido a Alberto”, dijo sobre los dichos de la última semana de la Vicepresidenta en el encuentro de la EuroLat, donde se quejó porque "no se hacen las cosas que hay que hacer" y subrayó que las desigualdades “son a causa de decisiones políticas o falta de decisiones políticas”.

