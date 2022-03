Alberto Descalzo: "No hay grieta entre los intendentes, ni del peronismo ni del PRO".

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil sobre su visión del Frente de Todos de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

F: ¿Cómo se interpreta desde el peronismo esta controversia entre la vicepresidenta y el presidente? ¿Cuál es su su propia visión y cuál cree que va a ser el futuro hacia 2023, tanto de la resolución de este conflicto dentro del Frente de Todos como del propio peronismo?

AD: Le puedo hablar de lo que pasa entre los intendentes en el conurbano, lo que vemos nosotros. Nos juntamos un grupo de intendentes y lo que solicitamos es afianzar el Frente de Todos y tratar de tener políticas de construcción o de ampliación si es necesario. Trabajar en ese sentido en la Provincia de Buenos Aires.

En Ituzaingó la problemática es la inflación, el aumento de los precios y la inseguridad, son temas difíciles de enfrentar y es una deuda que tenemos desde la democracia. Solicitamos una reunión al Presidente, al gobernador, para dar el parecer de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires y escuchar cuáles son las propuestas. El compromiso debería estar con la gente.

Intendentes peronistas pidieron "unidad" en medio de la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En la Provincia de Buenos Aires hay mucha inversión privada, no solo pública. Nos permite ver un movimiento comercial, empresarial, industrial muy importante. La desocupación bajó a 7 puntos. Lo difícil es el tema de la inflación, que pega mucho en el tema de la canasta familiar y sí hay que tener una política para la inflación. Lo otro anda muy bien.

F: Yo estoy viendo mucha obra pública y además movimiento privado, que esa sería la tesis del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Producción Kulfas, respecto de que la economía va a ir mejorando progresivamente de acá a las elecciones de octubre próximo. Por lo tanto, el Frente de Todos puede ser competitivo electoralmente porque la economía va a ir mejorando. Este diagnóstico se contrapone con el de una parte del kirchnerismo que cree que no, que la economía va a ir desmejorando y que, por lo tanto, el FdT no va a ser competitivo en octubre próximo. Un punto es que usted tiene obra pública y movimiento económico actual, y por otro lado tiene aumento de la inflación. ¿Usted en cuál de estos dos diagnósticos, teniendo en cuenta lo positivo y lo negativo?

AD: Nosotros vemos que hay crecimiento comercial, industrial, desarrollo y está funcionando la rueda de la producción. Eso tiene un efecto muy importante sobre el trabajo en blanco y en negro. Se afianza con que la desocupación bajó a 7 puntos.

Hay que seguir apoyando esa rueda de producción, de desarrollo, a las pequeñas y medianas empresas para que este desarrollo se dé un poco más en este tiempo. No hay crisis social, hace dos años cuando empezó el gobierno había una crisis social y nos sabían si explotaban o no los municipios. Hoy eso no se ve.

Carta documento de Cristina a Alberto, por Gustavo González

No quiere decir que no haya gente a la que todavía no le llega el trabajo que necesita. Los planes tendrían que ser incentivos para la industria para que generen trabajo. Lo de la inflación es una deuda de este gobierno, que tiene que tomar las medidas necesarias para empezar a bajarla.

F: Déjeme entrar en el tema de la provincia de Buenos Aires, del peronismo en su conjunto y aprovechar su larga experiencia. Usted estuvo en la renovación peronista de Cafiero en el 85, usted tiene el ADN del peronismo. Me gustaría construir con usted una prospectiva de cómo podría ser el futuro de la Provincia de Buenos Aires y del peronismo. ¿Usted cree que llegado a las PASO de agosto próximo, con la construcción de las candidaturas en marzo, lo lógico sería seguir con la reelección del actual gobernador del Frente de Todos o de otro gobernador? Entre ellos se menciona la posibilidad de que el actual ministro del Interior, Wado de Pedro pueda ser el candidato de unión desde La Cámpora con todo el Pan-peronismo. ¿Cómo es su visión de la estrategia que tiene que tener el FdT electoral año próximo a nivel de la gobernación en la Provincia de Buenos Aires?

AD: Si al presidente y a Axel Kicillof no les va bien, es difícil que cualquiera que quiera ser candidato pueda ganar la elección. Es lógico pensarlo así, la gente eligió al presidente Alberto Fernández para que sea presidente de la Nación, para que gobierne y solucione los problemas que todavía no hemos podido solucionar. Esto en la campaña del 2019, ese fue el compromiso. Lo mismo en la Provincia de Buenos Aires.

Yo sostengo que si tanto al gobernador Kicillof como al presidente hay que apoyarlos para que lleguen de la mejor manera posible. Después ellos dirán si van a ser o no candidatos a gobernador y a presidente, sino nos engañamos a nosotros mismos. Voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que a ambos les vaya bien. Tenemos que acompañarlos por la gente, es necesario que siga el crecimiento del desarrollo privado, público y acordar algunas políticas que enfrenten el tema inflacionario.

F: Usted está haciendo una definición estratégica-estructural, que lo lógico sería que todo aquel puesto electivo que puede ser reelecto, lo natural es que ellos sean los candidatos a ser reelectos y que, si finalmente ellos no pudieran ser candidatos es porque la situación está lo suficientemente mal como para que otro candidato pueda lograrlo.

AD: O, pueden querer cumplir y decir "el candidato es otro", es propio de las internas de los partidos políticos. Tiene que llegar bien.

F: Lo que usted dice es que el candidato que puede ser reelecto diga "yo hasta aquí llegué" y deje lugar a otro. ¿Usted le asigna posibilidades?

Es una decisión de cada uno, de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, yo creo que a ambos les tiene que ir bien porque sino es muy difícil que yo le diga a mis vecinos en Ituzaingó "bueno, me equivoqué, no era tan bueno, el que viene ahora es mejor". No te van a creer. Hay que ser serio en esto de las peleas internas y pensar en el futuro de la gente, el compromiso del peronismo y eso de "primero la patria, después el movimiento y por último los hombres" dar lugar a que realmente ocurra.

F: ¿Cómo se lleva con La Cámpora y cuál cree usted que tendría que ser la relación de los intendentes con La Cámpora?

Con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, tenemos una buena relación; con el pibe de Mercedes, que es Juan Ustarroz, también es un buen intendente y nos relacionamos muy cordial. Ellos tienen una forma de pensar y de hacer y nosotros tenemos otra, pero no hay problema.

Feroz interna en el Frente de Todos: Alberto Fernández busca la unidad mientras afirma su mando

No hay grieta entre los intendentes, ni del peronismo ni tampoco con los intendentes de Cambiemos o del PRO, tenemos una relación política. A veces eso está mucho más arriba que abajo y los de arriba provocan esas grietas. No estoy peleado por el intendente de Tres de Febrero, ni de Vicente López o de San Isidro, son personas que yo conozco y solemos incluso hablar. No son nuestros enemigos.

F: ¿Usted adhiere a la terapia de grupo que plantea Alberto Fernández, ponernos de acuerdo en una conversación amplia?

Yo creo que sí, que el diálogo es el camino de la política.