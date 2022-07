Alberto Fernández se quejó de las críticas que recibe su gobierno: "Todos los días nos quieren deprimir"

El presidente Alberto Fernández habló sobre la situación actual del Gobierno, reconoció que enfrenta "momentos complejos" y que debe "ajustar algunos números de las cuentas públicas", aunque aclaró que "eso no se va a hacer a costa de parar la obra pública y la vivienda". Además, apuntó contra un sector que “todos los días nos quiere deprimir” mediante la crítica o la especulación económica.

Al lanzar el programa Argentina Grande en el Museo del Bicentenario, donde estuvo en compañía de los gobernadores, el jefe de Estado reconoció que Argentina atraviesa un momento difícil, y volvió a cuestionar a algunos sectores por la situación actual.

“Todos los días nos quieren deprimir”: la crítica de Alberto Fernández a la oposición y los especuladores

"A nosotros todos los días nos quieren deprimir, hacen todo lo posible para hacernos sentir que estamos en el peor de los mundos, algunos lo hacen hablando: los mismos que nos causaron la depresión vienen a contarnos lo deprimidos que estamos, y otros lo hacen actuando, especulando, poniéndonos al límite", puntualizó el jefe de Estado.

En la misma línea, desmintió la histórica frase que sostiene que "todos los políticos son iguales", y profundizó la diferenciación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: "Algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria y soberana y otros creen que en una sociedad claudicante, que solo tiene amparos para una parte de la Argentina y deja a la intemperie a la otra mitad, y nosotros no estamos entre estos últimos", argumentó.

Alberto Fernández junto a Gabriel Katopodis

"Sé que son momentos complejos, que tenemos que ajustar algunos números de las cuentas públicas, pero eso no se va a hacer a costa de parar la obra pública y la vivienda, porque los argentinos necesitan caminos y viviendas", sostuvo el mandatario.

Argentina, dijo, "no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir al dólar blue, y tampoco es el lugar donde los especuladores hacen subir el dólar y a todos nos preocupa".

Fernández remarcó diferencias con la oposición: "Gracias a Dios no somos lo mismo"

En el acto, Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán),Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Gutiérrez (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), y vía Zoom dieron el presente Rodolfo Suárez (Mendoza), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).

En ese marco, destacó los planes de obra pública que lleva adelante el Gobierno y remarcó que es "inversión que le hace bien a la gente", al tiempo que rememoró que al asumir la gestión de Mauricio Macri había dejado un 70% de obras públicas paralizadas y otras, bajo las PPP (Proyecto Públicos - Privados) que desarticuladas para licitar los proyectos.

En ese marco, señaló que el presupuesto ejecutado en 2021 en materia de obras públicas fue un 278% superior a 2019.

El Presidente presentó Argentina Grande, un plan de obra pública.

Por otro lado, tras la crisis del Frente de Todos, el Presidente apuntó a la oposición y volvió a cuestionar a los especuladores financieros. "Somos distintos, somos diferentes, y queremos ser distintos y diferentes. Hemos llegado hasta aquí para que la Argentina recupere la dignidad, el trabajo, la producción, la educación y la salud pública. Y aunque algunos nos desalienten y quieran tirar abajo el ánimo ciudadano, vamos a seguir mostrando en quién pensamos nosotros, y en quienes piensan los otros", expresó el mandatario en el acto de anuncio del Plan Argentina Grande.

Asimismo, afirmó: "En tiempos en los que algunos nos hacen creer que somos lo mismo, quiero decirle, no somos lo mismo, somos distintos. Y gracias a dios que lo somos".

Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Y continuó: "Nosotros no hacemos negocios para los amigos, ellos lo hacen. Nosotros queremos que crezcamos todos, no queremos vivir cómodamente, queremos que todos lo hagan, y no queremos dignidad para nosotros, sino para todos y todas. Y esa es la gran diferencia".

