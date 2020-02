Alberto Fernández, Cristina y Máximo Kirchner apuntan contra el FMI

La polémica iniciada por las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner que realizó desde Cuba al señalar que "El Fondo Monetario Internacional incumplió con el estatuto al prestar dinero para financiar la fuga de capitales" tuvo varios capítulos y el último fue protagonizado por el mismo presidente Alberto Fernández quien sostuvo que " No estamos mal con el Fondo, la observación de Cristina es muy pertinente".

"La Argentina necesita más plazo y la contención del Fondo. Me encantaría que se comprometa con el crecimiento del país. No estamos mal con el Fondo, la observación de Cristina es muy pertinente, porque muchas veces en campaña yo les marqué a los directivos del Fondo cómo habían incumplido normas que prohíben prestar plata para cubrir corridas cambiarias, que fue lo único que hizo el Fondo", dijo en diálogo con el periodista Oscar González Oro, en Radio Rivadavia. "Lo que Cristina dice es: si incumplieron eso, incumplan y hágannos una quita", agregó.

Fernández además señaló: "Estamos logrando tener un diálogo sensato con el Fondo para ver cómo podemos llegar a un acuerdo donde pongamos en marcha el funcionamiento de la economía".

El primer capítulo de esta novela la inició Cristina desde Cuba donde señaló que: "Dieron un préstamo violando el estatuto del FMI. Ahora dicen que el estatuo del Fondo prohíbe hacer quitas, también prohíbe que den préstamos para fugar dinero. El deudor va a respetar las normas si el acreedor también respeta las normas y por lo menos debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del FMI comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del FMI y violando las obligaciones del estatuto".

Cristina: "El endeudamiento es el problema estructural más terrible que ha tenido la Argentina"

Tras estas declaraciones, el Fondo Monetario Internacional salió a responderle a través de su vocero Gerry Rice, quien afirmó: "Una quita no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", recordó el funcionario y también se encargó de recordar que el fondo "no violó sus estatutos al desembolsar 44 mil millones de dólares al Gobierno del ex presidente Mauricio Macri".

Inmediatamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de cuenta en Twitter salió a responderle.

"Yo me pregunto, cuando dicen 'no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas'. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?", escribió Cristina Kirchner.

Mientras Alberto negocia con el FMI, Cristina alimenta la pelea con el organismo: "Sabemos leer"



En esta catarata de declaraciones también se sumó Máximo Kirchner quien le recomendó" a Rice que "revise la fuerte caída en el nivel de reservas a medida que se iban efectivizando dichos desembolsos", y acusó al FMI de "financiar la campaña" electoral de Mauricio Macri. Fue en el medio de su discurso en un acto en el microestadio "Ciudad de Garín", en Escobar, cuando el líder de La Cámpora continuó la misma línea de críticas de Cristina al Fondo Monetario, afirmando: "Vamos a leer, porque por ahí piensa que los argentinos y argentinas no sabemos leer, qué dice el estatuto del FMI en su artículo 6. Dice: Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, la llamada fuga de capitales", repasó.

También Máximo Kirchner apuntó al FMI: "Háganse cargo que financiaron a Macri"

En su visita el Congreso, el ministro de Economía Martín Guzmán se sumó a esta estrategia a la decir que: "El FMI es también responsable de la crisis de Argentina. Es importante tener memoria para no cometer los mismos errores en el futuro".

Las espadas más importantes del kirchnerismo salieron a marcarle la cancha al Fondo Monetario Internacional y mientras el Presidente hace cintura para que la negociación no caiga y Martín Guzmán pone la cara con los directivos del Fondo, Cristina y Máximo afilan su discurso para que la batalla por la renogaciación de la deuda no termine asfixiando al gobierno de Alberto Fernández.