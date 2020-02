García de Luca: "Quiero volver a ser Gobierno, no una oposición testimonial anti algo"

por Ezequiel Spillman

Diputado nacional y ex viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca es una de las nuevas caras del Congreso nacional. Peronista de pura cepa, amigo de Rogelio Frigerio e incondicional de Emilio Monzó, en una entrevista con PERFIL critica la estrategia de Cambiemos y habla del rol de Macri, Peña y destroza a Vidal.

¿Fue un buen gesto de la oposición votar a favor de la negociación de la deuda?

Era lo más coherente para los que fuimos Gobierno y tuvimos una responsabilidad institucional. Aunque hubo sectores que, cuando nos tocó a nosotros, en su momento, no acompañaron.

¿Cómo vio estos meses a Máximo Kirchner en su nuevo rol?

Está tomando un rol protagónico. He tenido varias charlas con él, lo respeto y, aunque recién empezamos, generacionalmente espero que él y Wado (De Pedro, ministro del Interior) den el ejemplo de la unidad nacional. Estoy para ayudar también: salir de posturas extremas y generar la unidad.

¿Teme más fugas del bloque Juntos por el Cambio?

Dependerá de la actitud del frente. En su momento hicimos un planteo político, no administrativo, que va en línea que lo que hacíamos con Monzó y Frigerio hace años: salir de la dinámica política estática y rígida que tiene Cambiemos hace años, y pasar a tener más apertura en los niveles de decisión, y tener más diversidad y participación de dirigentes del Interior que tienen mucha legitimidad, pero que no son parte de la toma de decisiones.

¿Bullrich como presidenta del PRO es un gesto en contra de este planteo?

No, Patricia es valorada por los sectores internos. No es algo puntual: hay que cambiar el paradigma de construcción de Cambiemos. Quiero volver a ser Gobierno, no quiero ser una oposición testimonial anti algo. Para eso hace falta un replanteo de lo que fuimos y hay que ser flexibles, como los gobiernos provinciales, incluido Horacio (Rodríguez Larreta). Hicimos este planteo: ser considerados con quienes no venimos ni del PRO ni de la UCR ni de la CC. Este planteo sirve no solo contener sino para ser puentes para quienes quieren acercarse. La postura que nos encontramos fue muy rígida y por eso perdimos tres diputados. Y hoy esa postura se mantiene.

¿Esa postura rígida a qué se debe?

No tengo elementos para juzgar. Hay una inercia de una estrategia estática, basada en internismos. No quiero representar solo el 41%, quiero volver al Gobierno y para eso hay que tener flexibilidad.

En el caso de que esta apertura no se empiece a dar, ¿evalúa abrirse del interbloque con el grupo que piensa igual?

Repito: quiero un frente con vocación de poder, volver a ser Gobierno y no ser una oposición testimonial. El tiempo dirá cuáles son las respuestas.

¿Está conforme con la conducción de Negri en el interbloque y Ritondo en el PRO?

Negri es un histórico parlamentario y a Cristian lo conocí estos meses en el bloque. Tenemos buena relación en estos meses y tiene los méritos para ser jefe de bloque.

García de Luca, peronista de pura cepa, amigo de Rogelio Frigerio e incondicional de Emilio Monzó.

¿Cree que hay dirigentes de Cambiemos no tienen vocación de poder?

No lo puedo decir de esa manera, pero creo que hay muchos que creemos que con el 40% no alcanza: quiero volver al 51% de 2015. No solo el relato del 40%. Si a algunos les alcanza con eso, para mí no. Si primero no planteamos esta apertura interna con una identidad peronista también es muy difícil ir a buscar lo que hoy no está en el frente.

¿Qué rol tiene que tener Mauricio Macri?

No lo tengo claro, dependerá de lo que quiera hacer. La representatividad la tiene.

¿Marcos Peña debe dar un paso al costado de Cambiemos?

No creo que él tenga la responsabilidad en el resultado, no es una cuestión determinante si está o no está, fue un conjunto de elementos lo que nos llevó a perder. Tuve una buena relación con él. Pero no le endilgo la responsabilidad total. El presidente lo eligió jefe de Gabinete.

¿Qué Pichetto siga en el frente no lo ilusiona con esa apertura al PJ?

Ojalá que Miguel sea un elemento para impulsar en esa idea de apertura. Hasta ahora no hay ningún elemento a ver esa flexibilidad de salir de esa dinámica rígida de Cambiemos.

¿Cómo ve el futuro de Vidal?

Dependerá de ella.

¿Cómo evalúa su estrategia en la Provincia en el 2019? Hubo quienes la responsabilizaron de la derrota

Como Gobierno los bonaerenses definieron con su voto. No guardo rencores con ella y no niego su responsabilidad y sus virtudes. En términos políticos, trabajaron con mucha soberbia y mucho desconocimiento subestimando a dirigentes e intendentes de la Provincia.

¿Tiene más responsabilidad Vidal que Peña en la derrota?

Macri ganó en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos pero perdió en Buenos Aires donde gobernaba Vidal con recursos y el fondo del conurbano.

¿Sigue pensando que Felipe Solá fue el mejor gobernador de la historia de Buenos Aires?

Sí. Más convencido que nunca.