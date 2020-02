Alberto Fernández: "El día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho"

El presidente Alberto Fernández aseguró que en su Gobierno él tiene tanto "la tinta" como "la lapicera" pero consideró que "el día que se quede sin tinta", Cristina Kirchner le va a "alcanzar un cartucho".



En una entrevista que brindó a Oscar González Oro por Radio Rivadavia, el primer mandatario se refirió a las hipótesis sobre un "doble comando" dentro de su Gobierno.



El conductor radial, la semana pasada había sostenido que "en el país hay una sola lapicera número 1 y la tiene Alberto, pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina". En ese sentido, al culminar la entrevista hoy con el primer mandatario en Casa Rosada, le dijo: "El día que te quedes sin tinta, no dudes en llamarme". En respuesta, Fernández bromeó: "El día que me esté quedando sin tinta, Cristina Kirchner me va a alcanzar un cartucho".

En medio de las diferencias por los "presos políticos", Fernández aseguró que "detesta el discurso único" dentro de un gobierno, pero aclaró que en el suyo "el que decide" es él. "Yo detesto el discurso único. La verdad que no tengo ninguna diferencia con ningún ministro mío", resaltó el mandatario nacional. y reiteró que "el concepto de preso político es un preso detenido por el poder político", algo que a su entender no existe en el país.



En tanto, volvió a afirmar que su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner pasa por un buen momento y dijo: "Estuve diez años distanciado y estoy tan feliz de volver a reunirme. Además, ¿cómo me voy a privar yo de esa experiencia?".

Alberto Fernández en la entrevista que le concedió Oscar González Oro de Radio Rivadavia



En otro orden, Fernández se refirió a la situación de la comunidad wichí y aseguró que debe generar "vergüenza" ver que "en el siglo XXI en Salta hay chicos que toman agua contaminada y mueren".



"El plan Argentina contra el Hambre es un plan de los argentinos y todos tenemos que involucrarnos y cada uno aportando lo que pueda", resaltó el primer mandatario, que dijo que todos los días se mantiene al tanto del tema.



Fernández expresó: "Cómo se puede estar en paz si estás comiendo diariamente y hay 16 millones que comen a duras penas. Si en el Siglo XXI tenemos en Salta chicos que toman aguan contaminada, y después se mueren, debe avergonzarnos". "Por eso llamo a todos a comprometernos", señaló el jefe de Estado.

Sobre el final de la entrevista, Fernández envió un mensaje a los argentinos y enfatizó: "Cada uno que llegó (al poder) intentó fundar la Argentina. Yo no vengo a fundar nada". "De verdad, estoy muy seguro de que vamos a salir adelante", agregó el jefe de Estado, que atendió a radio Rivadavia después de almorzar con el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

En otro orden de cosas Fernández aseguró que la reforma de la Justicia federal que impulsará su gobierno apunta a que los magistrados "se olviden de la política". "La Justicia federal es importante porque es la que va contra el crimen organizado. Necesitamos una Justicia que funcione bien y haga justicia. Y lo que siento es que hay que reformular algunas cosas", resaltó el jefe de Estado. Sostuvo, además, que la reforma buscará ir hacia "una Justicia federal que siga haciendo lo que tiene que hacer, pero que ponga sus esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado".

"La violencia delincuencial está vinculada a las drogas. Es tremendo ver chiquitos consumidos por la peor droga que es el paco. Quisiera ver una Justicia federal que atienda estos problemas y se olvide de la política", enfatizó el jefe de Estado, que evitó dar detalles del proyecto, que está en construcción.