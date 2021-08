El presidente Alberto Fernández salió a defender a la precandidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, por un tuit antisemita que comenzó a circular en las redes sociales. El mensaje fue compartido por el abogado Alejandro Fargosi, a quien el mandatario nacional criticó por haber retuiteado la imagen.

"No canta el himno porque no la representa y porque es de izquierda", dice en letras grandes la imagen que comenzó a circular en Twitter. Más allá del mensaje, abajo definía a Bregman como "militante judía del Frente de Izquierda”.

“¿Vos votás estas ideas?”, expresó el ex miembro del Concejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, en Twitter, y compartiendo la polémica imagen. Tras recibir varias críticas, el abogado decidió borrar el mensaje.

El tuit que compartió Alejandro Fargosi sobre Myriam Bregman.

Sin embargo, el apoyo a Bregman y el repudio a Fargosi comenzó a viralizarse hasta que el presidente Alberto Fernández se sumó: "Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. Mi solidaridad con Myriam Bregman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto".

En diálogo con Radio 10, le precandidata del Frente de Izquierda primero aclaró que la frase que se le acredita en la imagen sobre que no canta el himno es falsa: "Es una fake news". Y luego respondió a Fargosi por el tuit antisemita: "Yo los voy a seguir enfrentando, no voy a naturalizar que se cante ‘zurdos de mierda, los vamos a reventar en la calle’. No voy a naturalizar que me digan militante judía en tono despectivo por mi apellido y mi origen familiar. No hay que naturalizar estas cosas, hay que repudiarlo profundamente".

Alberto Fernández defendió a Myriam Bregman por un tuit antisemita.

"Las clases dominantes muchas veces han hecho esto: usar el antisemitismo para distraer sobre quiénes son los verdaderos enemigos. No van a decir que son los bancos, sino los judíos. Tienen una tradición histórica estas cosas”, agregó.

Luego, ante el repudio generalizado, Fargosi borró el tuit y explicó: “Ese flyer podía interpretarse como antisemita, algo que ni siquiera puedo concebir ni ser. Siempre se aprende algo. Hoy aprendí que si se usa un flyer ajeno algunos creen que se avala todo lo que dice. Es lógico. Pido disculpas a quienes pude haber ofendido".

El abogado también le respondió en particular al presidente Alberto Fernández por su tuit en defensa de Bregman y contra él. "Me parece que interpreta lo que digo igual que interpreta al Código Penal, presidente. Confío en que Ud. sí cante el himno", afirmó.

