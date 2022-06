Alberto Fernández deja atrás a Matías Kulfas y viaja con Sergio Massa a Estados Unidos

El viernes por la noche, Alberto Fernández estaba convencido de que esta vez viajaría en medio de un intervalo en la pelea interna después de la foto que compartió con Cristina Kirchner. Todo cambió horas después y ahora llegará a la Cumbre de las Américas con un gobierno envuelto en una discusión que llegó a la justicia. Bajo este contexto local, el Presidente estará frente a más de 30 jefes de Estado no solo en representación de la Argentina, sino también como titular de la CELAC para plantear “diálogo sin exclusiones” ante la necesidad de mostrar una Latinoamérica unida mientras las consecuencias de la guerra en Ucrania ya se sienten en este continente.

El jefe de Estado despegará este martes a la noche rumbo a Los Ángeles después de haber exigido la participación en la Cumbre de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El último reclamo fue ante el asesor especial de la Casa Blanca, Christopher Dodd, quien salió de Estados Unidos con el objetivo de ordenar el patio trasero y convencer a distintos presidentes de participar de la Cumbre. Sin éxito en el pedido, Fernández habló con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y otros mandatarios latinoamericanos que le pidieron que se transforme en la voz de sus países en Estados Unidos.

Alberto Fernández asistirá a la Cumbre de las Américas

“Vamos a defender los derechos de América Latina y la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce. Y la mejor forma de ejercerla es no agregar a nadie. Lamentamos la no presencia de países, pero intentaremos llevar su voz a ese foro”, dijo Fernández antes de partir para participar de la IX edición de la Cumbre de las Américas.

El discurso de Alberto Fernández será seguido con atención por Sergio Massa, quien se subió al vuelo por pedido del Presidente. Espera una posición moderada del jefe de Estado dentro del reclamo de no exclusión, pero está dispuesto a sostener lo que dijo varias veces en caso contrario. “Maduro encarceló estudiantes, Ortega mete presos opositores y en Cuba hay un régimen de partido único. Creo en las democracias y no en las autocracias”, adelanta a su entorno.

Sin embargo, coincide en reclamar el fin del bloqueo utilizado por Estados Unidos a Cuba, planteo que se espera de algunos países. “El bloqueo está mal, es un castigo que demostró ser ineficaz e inhumano, no pierde Canel o Castro, pierden los cubanos”, reflexiona el diputado.

Más allá de la postura internacional de Massa, el viaje servirá para que el Presidente y el tercer socio del Frente de Todos dialoguen sobre la crisis interna y el vínculo con la vicepresidenta. Este sábado, tras pedirle la renuncia a Matías Kulfas, Fernández le ofreció el ministerio de Producción al líder del Frente Renovador. Se trata del tercer rechazo a integrar el gabinete desde que comenzó la gestión de Fernández. El Presidente buscará dejar atrás la salida de uno de los funcionarios de mayor confianza. En las últimas horas, se mostró molesto por el modo de renunciar que tuvo el ex ministro de Producción que llevó a abrir una investigación judicial y el viernes deberá presentarse en los tribunales.

Incertidumbre en el Gabinete, ¿y ahora qué?

Discurso oficial. Al igual que en la gira por Europa, el Presidente reclamará el fin de la guerra desatada por Rusia en Ucrania y mostrará a la Argentina como salida a dos productos estratégicos que están faltado en el mundo como son los alimentos y la energía.

El gobierno nacional sabe Joe Biden apuntará a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Una postura lejana a la que demostró con países del sudeste asiático un mes atrás cuando buscó abrir vínculos económicos. El 13 de mayo, el Presidente estadounidense ofreció una cena de gala en la Casa Blanca a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) representada por Brunéi, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Según el Democracy Index de 2021 confeccionado por The Economist, califica a las naciones de ASEAN como “autoritarias”, “democracias defectuosas'' y no se evalúa Brunei que es un sultanato. En este encuentro, lejos de mencionar la palabra democracia, Biden habló de amistad y cooperación con estos países.

Qué países estarán representados en la Cumbre de las Américas

Los 35 Jefes de Estado y de Gobierno miembros de la OEA: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Además de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, esta vez tampoco participará México y Uruguay, ya que Luis Calalle Pou contrajo coronavirus.

La cumbre se desarrolla cada tres años y se trata de la única reunión que convoca a todos los jefes de Estado de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Sin embargo, no siempre estuvieron presentes todos los líderes del continente, ya sea porque no asisten o porque no son invitados. A la última edición que se celebró en 2018 en Perú, por ejemplo, no asistieron los entonces presidentes Donald Trump y Raúl Castro y no fue invitado el venezolano Nicolás Maduro.

La primera intervención del Presidente en la Cumbre encabezada por Joe Biden bajo el lema "Construyendo un futuro sostenible, Resiliente y Equitativo" será por la tarde del jueves. En agenda figura además una reunión bilateral con el presidente de Perú, José Pedro Castillo Torrones. Por afuera de la cumbre, Fernández tiene un encuentro con el presidente de General Motors Internacional, Shilpan Amin y con el CEO de Google, Sundar Pichai. Por su parte, el canciller, Santiago Cafiero participará de la Cumbre de Cancilleres que encabezará el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.

La Cumbre de las Américas y la coordinación autoritaria

El presidente que viajará a Los Ángeles junto a su pareja, Fabiola Yañez, Massa y Santiago Cafiero, también estará acompañado la ministra de Salud, Carla Vizzoti y la portavoz, Gabriela Cerruti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini; el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos; y el diputado Eduardo Valdés.

CP