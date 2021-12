Alberto Fernández: "Voy a seguir gobernando en 2022, con o sin Presupuesto"

Durante la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense, el presidente Alberto Fernández cuestionó este sábado 18 de diciembre a los dirigentes de la oposición que le dicen que "hay que cerrar" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero "son los mismos" que no aprueban el Presupuesto 2022. "Voy a seguir gobernando en 2022, con o sin Presupuesto", afirmó.

"Los que me dicen que hay que cerrar con el fondo no me aprueban el Presupuesto y además me apuran", apuntó Fernández al participar del acto en que el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Si bien el jefe de Estado no tenía previsto asistir al acto de jura, revió su decisión con el objetivo de "mostrar la unidad" del Frente de Todos, según indicaron a NA fuentes oficiales.

Alberto Fernández acompañó a Máximo Kirchner en su acto de asunción en el PJ Bonaerense.

Durante la actividad que se realizó en la mítica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del ex presidente Juan Domingo Perón, el Presidente continuó: "Y lo que es peor, la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron". "Lo que pido es un poco de honestidad intelectual, dense cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon", subrayó.

En ese marco, Fernández retrucó: "Si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea háganlo por vergüenza, porque vergüenza debería darles lo que fueron capaces de hacer".

Al referirse al rechazo del Presupuesto 2022 por parte de la Cámara de Diputados, el jefe de Estado recordó que a la ex presidenta Cristina Kirchner "la dejaron sin presupuesto en 2010".

"Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tienen, los de los más postergados y los más desposeídos", puntualizó. Además, el Presidente completó: "No me importa qué Presupuesto me dejaron de aprobar, sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto, lo tengo claro".

Máximo Kirchner asumió en el PJ bonaerense y Alberto Fernández coreó "no nos han vencido"

Las críticas de Alberto Fernández a la Corte Suprema

Al referirse al Poder Judicial , Fernández cuestionó: "No sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia, debería y es un lugar donde los argentinos recurren para resolver sus problemas".

"Si los jueces no dirimen los conflictos, los profundizan y si dirimen los conflictos teniendo en cuenta sólo los intereses de las partes, no hacen Justicia, hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo es torcido y así es como actúan", alertó.

Respecto de la reforma judicial que impulsó el Ejecutivo nacional, mencionó: "Cuando propuse modificaciones, lo que me dijeron es: Está trabajando para la impunidad de Cristina. Cristina no necesita ninguna ley mía, ni ley del Congreso, ni ningún decreto mío".

El abrazo de Máximo Kirchner y Alberto Fernández.

"Sé quién es Cristina, se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y mostró su inocencia ¡Basta muchachos! Y yo no paré ningún proceso. Basta de mentirle a la gente", sentenció.

Al finalizar su oratoria, Alberto Fernández expresó: "Entramos en un nuevo tiempo, veremos el 2023, va a ser nuestro, vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos lo vivido, escuchemos a nuestros vecinos, a todas las voces".

"Traigamos a los que no estuvieron con nosotros. Digámosles que hay dos modelos de país: un país que trabaja para que ganen los especuladores y un país que trabaja para que gane la pequeña y mediana empresa que invierte y da empleo en la Argentina", concluyó.

Máximo Kirchner asumió la presidencia del PJ Bonaerense.

El discurso de Máximo Kirchner al asumir la presidencia del PJ Bonaerense

"Creo que tenemos un gran desafío por delante, no sólo quienes tenemos responsabilidades institucionales sino también cada compañero y cada compañera en el distrito".

"Para nosotros el interior de la provincia de Buenos Aires va a ser central. Vamos a ir distrito por distrito a hablar con cada compañero y compañera. Y no sólo con los compañeros y compañeras del justicialismo sino también con todas las cámaras del comercio, con toda la gente que tiene sus inversiones y desarrollos en el interior de una provincia tan grande y que es el corazón productivo de nuestra patria".

"Les puedo asegurar que la construcción del Frente de Todos fue titánica. Hubo que trabajar y hablar con muchos compañeros y compañeras que no hablábamos hace muchísimo tiempo. Y también con la tranquilidad, en mi caso, de nunca haber dicho nada de nadie salvo de manifestar el disenso político. Nunca acudí a ningún palacio judicial a ningún compañero ni compañera que hoy integra el Frente de Todos. Siempre tuve una postura absolutamente democrática y mis diferencias y las diferencias en Argentina debemos aprender a saldarlas políticamente y no en el Poder Judicial porque eso es el peronismo".

"Cuando el Presidente Macri anuncia en un par de segundos, no más de 300 palabras, que nos lleva de vuelta el Fondo Monetario Internacional, para mí no sólo fue una frustración en términos políticos y en términos de que sabía las consecuencias de que eso iba a desatar sobre nuestro pueblo. Sino también fue en términos muy personales. Yo recuerdo mucho el 25 de mayo de 2003, Alberto, cuando hubo que hacerse cargo del país, de la desesperanza muchas veces que había en nuestra gente. Y del descreimiento que había en la dirigencia política, estuviera en el partido que estuviera. Y también me acuerdo el laburo que vos, que él, que Julio, que tantos compañeros y compañeras desde el mismo día cero llevaron adelante sin descanso. Sin descanso y eso cuesta después".

"Es como siempre decimos muchos, que vivir cuesta vida ¿no? Entonces cuando vi que Macri volvía con un desparpajo increíble al Fondo Monetario me acordé mucho de mi viejo y al tiempo que a él le había tocado vivir y de lo que había trabajado para sacar el país adelante y para desendeudarlo".

"Néstor era intendente de la capital de una provincia pero que parece, tranquilamente podía ser un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. En el momento en el que él fue Intendente de la ciudad de Río Gallegos, aquella provincia tenía 30.000, 40.000 habitantes, no como los gigantes que suelen gobernar los amigos ¿no? con quinientos mil, cuatrocientos, trescientos mil habitantes, sino del interior. Así que el interior de la provincia de Buenos Aires también tiene un desafío por delante".

"No sólo se trata de la cantidad de gente que gobernás sino de las ganas que le ponés y de los sueños que tengas para poder proyectarte en el tiempo y animarte a liderar los tiempos que vienen".

"Para mí es importante la responsabilidad que llevamos para adelante y por delante, creo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires es central para el Frente de Todos y que no hay que cerrarlo. No hay que cerrarlo, hay que abrirlo y es el significante más grande".

"Muchos compañeros se han sumado a lo largo y ancho de la provincia para poder encontrar una síntesis superadora y… pongámosle ganas. Es muy difícil la situación pero les puedo asegurar que se puede salir para adelante porque ya lo hicimos una vez. Y el país que queremos construir no es una utopía, los argentinos supimos construir una patria mejor. Tenemos que darnos la oportunidad otra vez de creer en nosotros mismos y lo vamos a sacar adelante cueste lo que cueste".

"Yo veía cómo está actuando el Poder Judicial. Hay tres poderes en la Argentina: un Poder Judicial que lo tiene bajo permanente acoso al Gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves, el mismo día otro poder del Estado, el Poder Legislativo le niega el presupuesto al Presidente. Y hay otro poder más ya saben cuál es también, el cuarto que pareciera ser el primero, gracias compañero Pérsico, el poder mediático que también tiene bajo permanente acoso a Alberto".

"No es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre y a las ideas que expresamos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro: quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para donde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante".

Los dirigentes del Frente de Todos en la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ Bonaerense.

Quiénes fueron al acto de asunción de Máximo Kirchner en el PJ Bonaerense

