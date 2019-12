Alberto presentó al gabinete con un equilibrio de fuerzas entre sus aliados

por Rosario Ayerdi

A cuarenta días de haber ganado las elecciones y a cuatro días de asumir, Alberto Fernández presentó un gabinete que terminó de confeccionar el miércoles cuando recibió en sus oficinas a Mario Meoni, quien estará a cargo del Ministerio de Transporte. El presidente electo está convencido de que armó una estructura en la que ningún sector de la alianza que lo llevó al triunfo sobresale y, por el contrario, muestra un equilibrio que buscará sostener.

“Es la tercera vez que participo de la confección de un gabinete nacional y estoy muy contento con la calidad moral y técnica de cada uno de quiénes me acompañan”, dijo Fernández en su búnker de Puerto Madero rodeado de los futuros funcionarios. Junto a sus hombres de máxima confianza, también habrá kirchneristas, massistas, representantes de gobernadores y de intendentes.

Quedará ver en la asunción del martes si los reclamos de sindicalistas y movimientos sociales son atendidos. Hugo Moyano ya se comunicó con Meoni y le dijo que en la secretaría de Obras de Transporte quiere a Guillermo López del Punta. El ex intendente de Junín y futuro ministro le explicó que ya no tendría rango de secretaría y acordaron reunirse el fin de semana.

“Este gabinete se constituyó sobre la base de la unidad, y como tuve una preocupación porque se unifiquen los bloques en el Congreso, para que expresemos esa vocación de unidad, quise que esa unidad esté reflejada en el gabinete”, dijo Fernández.

Designaciones. El primero en ser presentado fue Santiago Cafiero, quien asumirá como jefe de Gabinete. “Santiago tiene la condición necesaria para ser jefe de Gabinete, un cargo que tiene que ser el álter ego del Presidente, Santiago lo es”. Bajo la conducción del jefe de Gabinete estará Cecilia Todesca. “Viene a ponerle la impronta que reclama la Jefatura de Gabinete para darle respuesta a los temas económicos”, dijo Fernández sobre la licenciada en Economía.

“Wadito”, fue como el presidente electo llamó a Eduardo “Wado” De Pedro. De quien dijo que le “gusta ejercer la política como me gusta a mí. Sobre la base de hablar, dialogar y ponernos de acuerdo. Siento que vamos a estar muchos años más juntos trabajando”. Fernández despejó cualquier pelea que se puede vislumbrar a futuro entre el peronismo y La Cámpora, quien tendrá a De Pedro como máximo representante en el Gobierno. Otra de las dirigentes que representará a la agrupación de Máximo Kirchner será la diputada Luana Volnovich quien estará al frente de PAMI.

“Nadie me lo impuso”, dijo el futuro jefe de Estado sobre Carlos Zannini, quien estará a cargo de la Procuración del Tesoro. “Espero que mínimamente te reivindiquemos por lo que has padecido injustamente en esos 107 días de cárcel al que te han sometido. No lo merecías”, agregó Fernández sobre una de las personas de máxima confianza de la vicepresidenta electa.

“El Ministerio de Cultura estará en manos de quien admiro y respeto mucho, Tristán Bauer”, dijo Fernández sobre otro de los lugares para Cristina Kirchner.

Por un acuerdo con Sergio Massa, el Frente Renovador controlará el Ministerio de Transporte y Aysa, la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), que comandará Malena Galmarini. También colocará a Raúl Pérez y a Micaela Ferraro en las segundas líneas de Trabajo y Desarrollo Social. En Seguridad, Sergio Massa perdió la pelea con el kirchnerismo.

“La seguridad para mí es un tema muy importante y se resuelve con igualdad y no a los palos y metiendo bala”, aseguró el presidente electo. Y agregó: “Con Sabina Frederic tengo el mismo pensamiento en la materia, sin necesidad que alguien le dispare por la espalda a otro”. Esta antropóloga y especialista en el diseño de políticas públicas para las fuerzas de seguridad, ya trabajó en el área en las gestiones de Nilda Garré y Arturo Puricelli.

“En mi gestión quiero que se trabaje con absoluta transparencia y honestidad. Esto tiene que ser un símbolo del nuevo gobierno”, coinciden distintos ministros que Fernández les insistió al reunirse con el presidente electo durante la última semana.

Fernández continuó ayer con la presentación de Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, quien estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Lo calificó como un “intendente excepcional y amigo de muchos años”. Inmediatamente pasó al Ministerio de Desarrollo Social. Dio a conocer que Victoria Tolosa Paz será la encargada del Consejo Federal de Políticas Sociales y que Daniel Arroyo será ministro de Desarrollo Social.

“La cancillería va a quedar en manos de mi amigo de casi toda la vida que es Felipe Solá”. Y anunció que la secretaría de Comercio Exterior volverá a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vivienda. Una de las carteras que creará es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que será conducido por la ex candidata a gobernadora de Santa Fe, María Eugenia Bielsa. Subirá de rango la secretaría de Salud, que volverá a ser ministerio. “Ginés González García es como esa propaganda en la que uno camina y camina y siempre termina en Ginés”, dijo ayer Fernández. Agustín Rossi también volverá a ser ministro con el cargo en Defensa. “Nos conocemos de la prehistoria kirchnerista”, dijo el ex jefe de Gabinete.

Finalmente, al frente del Ministerio de Economía estará Martín Guzmán. “Hace muchos años que lo conozco”, dijo Fernández y agregó: “Es alguien a quien en los últimos tiempos he consultado mucho por los problemas que tiene la Argentina en tema de deuda. A partir del 10 de diciembre van a conocer su pensamiento y lo que hemos planificado”. Matías Kulfas será el ministro de Desarrollo Productivo, que contendrá distintas áreas.

Al frente de la AFIP estará Mercedes Marcó Del Pont y el nuevo Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad lo conducirá Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada penalista que se define como feminista y coordinó la defensa de Milagro Sala.

Entre los nombres que responden a Alberto, además de Cafiero, Todesca y Kulfas también están Nicolas Trotta (ministro de Educación quien será acompañado por Adriana Puiggrós), Julio Vitobello (secretario general de la Presidencia), Vilma Ibarra (Secretaría Legal y Técnica), Marcela Losardo (Justicia) y Claudio Moroni (Trabajo). “Conocí dos personas en mi vida a las que uno le tira un problema y le traen tres soluciones: Roberto Lavagna y Claudio Moroni”, dijo el futuro presidente. Sin haber podido convencer al ex ministro de Economía de que acepte un cargo, su hijo Marco estará al frente del Indec.

“Otras de las enormes alegrías que tengo es el regreso de Gustavo Béliz quien dejó nuestro gobierno en situaciones que prefiero olvidar. A Gustavo le he confiado un tema central que es que me ayude a construir un nuevo Estado”, dijo Fernández. Ocupará la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

También prensentó a Matías Lammens (Ministerio de Turismo y Deportes), Roberto Salvarezza (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Victoria Donda (Inadi), Juan Cabandié (Ministerio de Medio Ambiente) y Luis Basterra (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). Este último nombre fue un gesto para el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. En cambio, Juan Manzur perdió el lugar en el Ministerio de Salud que había pedido. Hasta el martes, Fernández tratará de atender a los heridos con lugares en el resto del gabinete.

