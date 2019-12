La Justicia espera con 'cautela' e 'inquietud' al próximo gobierno

por Emilia Delfino

Los tribunales de Comodoro Py 2002 esperan la llegada del nuevo gobierno con cautela e incertidumbre, de acuerdo con los jueces y fiscales consultados por PERFIL. Durante la última semana, en distintos diálogos off the record, los magistrados hablaron de sus “inquietudes” frente a la asunción de Fernández-Fernández y de la dinámica de los tribunales frente a los cambios políticos.

Hay situaciones muy variadas en el edificio de Retiro: desde juzgados y fiscalías que deben (y en ciertos casos, además de deber, buscan) avanzar contra Macri y sus funcionarios en investigaciones penales, hasta un tribunal y una fiscalía de juicio que se encuentran actualmente juzgando a la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner (el caso de la presunta corrupción en la obra pública).

Algunos magistrados rebosan de sentimientos de triunfo; otros, de derrota. El paso del kirchnerismo y del macrismo dejó divisiones internas que serían irremontables. Resaltan las denuncias cruzadas entre magistrados, un corporativismo quebrado y escasa representatividad de las instituciones u organizaciones que representan los intereses de los jueces y fiscales.

La presencia de los servicios de inteligencia en los tribunales ha mutado y, si bien no ha desaparecido, ha perdido la fuerza que conservó hasta la salida de Jaime Stiuso de la ex SIDE, a fines de 2014. Es un punto a favor para todos.

La atención de los magistrados está puesta en quiénes manejarán la relación con Comodoro Py, qué tanto poder le dará el futuro presidente a la ministra de Justicia, Marcela Losardo (a quien algunos de los más poderosos de Py respetan), y quién en el oficialismo manejará la política en el Consejo de la Magistratura. Muchos apuestan a un nombre para el cargo de representante del Ejecutivo en el órgano que elige y controla a los jueces: Juan Ignacio Ustarroz, hermano del futuro ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En cuanto a información fina sobre estas cuestiones, están casi a ciegas, admiten los jueces y fiscales, incluso aquellos que supieron tender puentes con el kirchnerismo o nexos directos. Tienen más inquietudes: los futuros titulares de organismos que son claves en la relación con el fuero penal y el avance de las investigaciones que quieren que avancen, como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), la entidad antilavado.

Los fiscales están más concentrados en quién será su jefe en la Procuración General de la Nación. Al momento, suenan los nombres de al menos dos jueces de los tribunales federales, pero todavía no hay confirmaciones.

Un magistrado está contando los días para que el nuevo gobierno asuma y así solicitar información oficial a un organismo del Estado para avanzar en una investigación que involucra a la gestión de Mauricio Macri. Promete prontos llamados a indagatoria en uno de los casos más sensibles para el saliente presidente. De momento, son pocos los funcionarios de la gestión de Cambiemos indagados en los tribunales de Retiro. No obstante ello, algunos están más complicados que otros.

El viernes, a cuatro días de la salida de Macri, el juez Luis Rodríguez procesó al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por encubrimiento, por no haberlo investigado. Ambos niegan las acusaciones de irregularidades. Alonso dijo en su cuenta de Twitter que apelará “un procesamiento político e injusto”. Aranguren no contestó la consulta de PERFIL al cierre de esta edición.

Interrogantes