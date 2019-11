Alberto Fernández le entregó el diploma a la hija de Marcela Losardo, su asesora en temas judiciales

El presidente electo Alberto Fernández está cada vez más cerca de anunciar su Gabinete para afrontar su Gobierno que inicia el 10 de diciembre. Entre tantos nombres que están dando vueltas para ocupar los distintos ministerios, mientras algunos bajan y otros suben en los trascendidos, Marcela Losardo cada vez suma más fichas y parece ser una fija para encabezar la cartera de Justicia.

La abogada conoce a Fernández desde la facultad y son socios en el estudio jurídico que comparten. La relación es tan cercana que ayer viernes 29 de noviembre, el presidente electo fue el encargado de entregarle el diploma de honor a Clara Losardo, la hija de Marcela, que se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde da clases el propio ex jefe de Gabinete.

"Que orgullo el diploma de honor de abogada de la UBA de mi hija Clara, entregado por nuestro Presidente electo Alberto Fernández. Gracias a los dos", escribió en su cuenta de Twitter la principal candidata a dirigir el Ministerio de Justicia quien también subió un video del momento de la entrega del premio.

Socia y persona de extrema confianza de Fernández, Losardo sería así la primera mujer en liderar la cartera.

Quienes la conocen de cerca afirman que está preparada para el cargo y los desafíos de cara a una serie de reformas y transformaciones en el Poder Judicial. A eso se le debe sumar el vínculo de años con Fernández. “Marcela es Alberto”, sintetizó ante PERFIL una importante fuente de Comodoro Py, donde todavía no se identifican interlocutores claros con el nuevo gobierno, pero donde crece con fuerza el nombre de Losardo. Allí saben que Fernández, conocedor del derecho y de los tribunales, solo delegaría el área en alguien que sea de su extremísima confianza. Como lo es Losardo.

La abogada tuvo un paso por el Consejo de la Magistratura, donde fue representante del Ejecutivo durante parte del kirchnerismo, por el Ministerio y la Jefatura de Gabinete.

Semanas atrás, rompió el silencio en una charla en el programa Gente de Derecho, de Jorge Rizzo, hombre fuerte del Colegio Público de Abogados, por radio Cooperativa. "Si pensamos que la Justicia no funciona, no sé qué hacemos. Es el Poder Judicial, ahí no podemos fallar. Estoy segura de que vamos a encontrar el camino para una justicia realmente independiente. Que fortalezca las instituciones. Estamos llenos de jueces probos, gente buena, la Argentina tiene unos recursos humanos excelentes", comentó.

Su relación con Alberto. La abogada habló sobre cómo conoció al presidente electo y contó otros detalles de su vida privada. "Es una persona maravillosa, con una calidad profesional y ética increíble. Una pasión por el trabajo, por lo que piensa y lo que quiere. Es incansable. En su camino lo fue demostrando, siempre fue un recorrido de trabajo, de rectitud. A todos les digo que fue un shock cuando me dijo que iba a ser presidente", recordó.

Losardo y Fernández se conocieron en la facultad de Derecho de la UBA. "Yo cursaba con Marcela Luchetti, su primera mujer, una persona adorable. Ahí en la facultad también conocí a mi marido Fernando Mitjans (el Presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA). Se iban haciendo las barras de amigos, también estaba Claudio Moroni.

"Así nos fuimos conociendo, después empezamos a trabajar juntos. Muchísimas años, desde la Superintendencia, el holding en el Banco Provincia, de armar el estudio, después lo cerramos cuando él fue jefe de Gabinete. Cuando él se fue, lo volvimos a abrir. Y ahora nuevamente en esta locura, que es un desafío muy grande pero es un placer", comentó.

