Alberto define su Gabinete entre su círculo íntimo y reclamos sectoriales

por Rosario Ayerdi

Secretaria de Turismo, Titular de la Anses y viceministra de Desarrollo Social. En un mismo día, Victoria Tolosa Paz debió responder si ocupará alguno de estos lugares a partir del 10 de diciembre y el único cargo que no se animó a desmentir fue el que acompañaría a Daniel Arroyo en la cartera que atiende los más vulnerables. No es la única a la que el celular le suena desde hace semanas para conocer algo que Alberto Fernández se niega a adelantar. Muchos de los dirigentes que ya suenan para ocupar distintos espacios aseguran que aún no tienen el ofrecimiento formal del presidente electo, pero la mayoría ya tiene la orden de trabajar en las distintas áreas.

Fernández asumirá el cargo rodeado de las personas de su máxima confianza. Santiago Cafiero ya cumple el rol de jefe de Gabinete. “Va a ser la antítesis de Marcos Peña, es muy abierto y se muestra dispuesto a escuchar y resolver los temas de la política”, dice un intendente que lo vio en los últimos días. Juan Pablo Biondi y Miguel Cuberos dependerán de Presidencia. En el área económica, además de Guillermo Nielsen, son tres los dirigentes que lo acompañan desde hace años y lo seguirán en la gestión: Miguel Pesce, Matías Kulfas y Cecilia Todesca. Los dos últimos todos los días visitan las oficinas de Puerto Madero para afinar números con Fernández y Cafiero.

Su círculo íntimo se completa con Eduardo Valdés, Vilma Ibarra (Secretaría Legal y Técnica) Marcela Losardo (Justicia), Julio Vitobello (Secretaría General), Fernando Peirano (Ciencia), Claudio Moroni (Trabajo), Nicolás Trotta, Guillermo Oliveri y Alberto Iribarne. El del ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner es uno de los cargos con el que Alberto busca demostrar que el gabinete responderá a él y no a Cristina Kirchner, ya que pretende que Iribarne desembarque en la Agencia Federal de Inteligencia. Para ese lugar, Oscar Parrilli había sugerido el nombre de Leopoldo Moreau. Todos estos nombres, incluido el de la AFI, se terminarán de delinear en las próximas semanas, con la vicepresidenta electa en el país. Desde el entorno de Fernández descartan que haya vetos o imposiciones, reconocen que es una de las principales consejeras del ex jefe de Gabinete. A las personas de máxima confianza de Fernández, el presidente electo siempre pide sumar a su histórica secretaria, María Cantero y Daniel Rodríguez, su amigo y chofer. Este último se vuelve imprescindible, sobre todo, cuando el presidente electo viaja, ya que es quien cuida a su perro Dylan.

Rosca. “¿Por qué de segundo?”, cuenta Sergio Massa que Fernández le dijo sobre la posibilidad de que Raúl Pérez no acompañe a Eduardo “Wado” de Pedro en el Ministerio del Interior y esté a cargo del Ministerio de Transporte. El diputado fue uno de los massistas que trabajó para la unidad y fue clave para que el tigrense termine en la boleta del Frente de Todos. El futuro presidente de la Cámara de Diputados confiesa que el lugar está cerrado, aunque Pérez aún no recibió la confirmación de las nuevas oficinas de Puerto Madero en donde solo las personas de máxima confianza tienen un lugar. En el entorno de Fernández remarcan que Gustavo Béliz (Asuntos Estratégicos) trabaja en la nueva estructura del Estado y aún resta delinear si el futuro Ministerio de Obra Pública, que tendría a Gabriel Katopodis al frente, podría abarcar Transporte, ya que Vivienda (María Eugenia Bielsa) pasaría a tener rango ministerial. Quienes quieren seguir discutiendo quién comanda Transporte son los sindicalistas. Hugo Moyano vuelve a poner sobre la mesa el nombre de Guillermo López del Punta, quien ahora también comenzó a ser apoyado por Omar Maturano de La Fraternidad y Carlos Schmid (CATT). Ninguno quiere el regreso de Florencio Randazzo. El sindicalismo también pide por segundas y terceras líneas en Desarrollo Social y en Vivienda. También Facundo Moyano pelea por un lugar en la Secretaría de Deportes.

En medio de la negociación por el cierre de listas, Massa puso como condición para pegar el salto acordar en ese entonces no solo los lugares de sus dirigentes en las listas, sino en un posible gabinete en caso de que el Frente de Todos ganara las elecciones. Por el Frente Renovador, Diego Gorgal ocuparía el Ministerio de Seguridad. Pero también habrá lugar para José Ignacio de Mendiguren y Sergio Federovisky (para Ambiente). Malena Galmarini fue electa diputada por la primera sección, pero podría ocupar el Ministerio de la Mujer, cargo que hasta hace unas semanas tenía asegurado Victoria Donda (en caso de que Malena gane la pulseada, en Puerto Madero aseguran que la diputada tendrá otro lugar). “Massa va a estar poroteando hasta el 9 de diciembre, ahora quiere la Anses para Malena”, cuenta un hombre cercano al futuro presidente. Para ese lugar, meses antes había pedido por Mirta Tundis.

En junio, a pocos días del cierre de listas, Fernández viajó a Misiones y, por negociaciones con el ex gobernador, Carlos Rovira, consiguió el apoyo del actual jefe provincial Hugo Passalacqua y del gobernador electo Oscar Herrera Ahuad, por entonces esquivos. Cuando acordaron el aval, el propio Rovira pidió por un hombre: Sergio Lanziani, quien sería Secretario de Energía a partir del 10 de diciembre.

Otros de los jefes provinciales a los que Fernández le agradece el apoyo y haber conseguido el acompañamiento de otros gobernadores es Juan Manzur. A cambio, podría tener a Gabriel Delgado (Agricultura) y Pablo Yedlin (Salud), en el gabinete. Sin embargo, para Salud también suena Arnaldo Medina, quien también podría desembarcar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Felipe Solá se prepara para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Señalado por no saber inglés, en los últimos días demostró el avance gracias a las clases particulares y ensayó varias frases en este idioma por WhatsApp. Al igual que Solá, Fernando “Chino” Navarro fue uno de los primeros dirigentes que se ganó un lugar en el futuro gabinete. Si las próximas semanas no le juegan en contra, tendrá despacho en la Casa Rosada.

Además de De Pedro, otros dirigentes de La Cámpora y cercanos a la ex presidenta podrían desembarcar en el nuevo gabinete. Agustín Rossi reconoció que lo consultaron por su experiencia en el Ministerio de Defensa y Luana Volnovich podría estar en alguna de las áreas que atiende a los jubilados. Juan Cabandié y Mariano Recalde podrían tener espacios y una de las sugerencias de Cristina Kirchner tuvo que ver con el nombre de Tristán Bauer (Cultura). Todos esperan el ofrecimiento formal del presidente electo, quien estira la decisión para los días previos a su asunción.