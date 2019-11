Alberto y CFK comienzan la gestión con un equilibrio en el reparto del mando

por Rosario Ayerdi

Para gobernadores como Juan Manzur “el líder” es Alberto Fernández y para jefes provinciales como Gildo Insfrán, “la jefa” es Cristina Kirchner. El Presidente y la vicepresidenta electa saben que no solo gobernadores, sino también legisladores, intendentes, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no responden a un único jefe político. A más de seis meses del anuncio de la fórmula presidencial, ambos admiten que el reparto del mando fue parte de la receta del triunfo y, más allá del poder formal de la Presidencia, planean seguir así y sin tensiones después del 10 de diciembre.

¿Cómo funcionará esta sociedad una vez que asuman el poder? En las oficinas de Fernández de Puerto Madero y en el Instituto Patria en el que trabaja el kirchnerismo puro no dudan de que el vínculo seguirá intacto. “Desconocer el liderazgo de Cristina no tiene sentido, pero no hay fricciones políticas porque ambos quieren ir para el mismo lado”, dicen cerca de la vicepresidenta electa.

Fernández también admite que en las negociaciones y decisiones la palabra de la ex presidenta vale más que la de otros a su alrededor. ¿Habrá doble comando entonces? En el entorno del presidente electo aseguran que eso es desconocerlo. “Es su principal consejera, pero no necesita consultarla ante cada movimiento, hay cosas de las que no hablan más allá de la mirada general que da Cristina”, aseguran.

El 10 de diciembre, después de la ceremonia de asunción y jura de ministros, la fórmula presidencial electa se subirá al escenario y ambos hablarán ante miles de militantes que llegarán a la Plaza de Mayo para celebrar lo que Alberto llama “la fiesta de la democracia”. Durante la campaña, fueron pocas las veces que coincidieron en un acto, pero ahora (y al igual que el 27 de octubre) ambos quieren volver a celebrar juntos el triunfo. “Vamos a estar con el pueblo en la calle, no quiero nada elitista”, pidió Alberto sobre la celebración de ese día.

“Todo lo que dice Alberto está muy bien, pero ahora tiene que demostrar que va por el camino que prometió. A Cristina y a Néstor le estamos eternamente agradecidos por todo lo que hizo para la Provincia y si Alberto hace lo mismo también lo estaremos”, dice un intendente del conurbano bonaerense que mantiene diálogo directo con la ex presidenta, pero también habla con Fernández. Con él deberá negociar el avance de las obras paralizadas en los últimos años con financiamiento del gobierno nacional. “Vamos a ver si cumple”, agrega, dejando entrever que para aceptar su liderazgo falta más que ganar la elección en la boleta que llevó a Cristina.

Para Sergio Massa no será sencillo mantener la tropa bajo su liderazgo una vez en el poder. Más allá de la disputa por los lugares en el gabinete que el diputado electo y futuro presidente de la Cámara dio en las últimas semanas, hasta ahora la alianza mantuvo la armonía. “El problema acá es Sergio. Entendió que por la tercera vía nunca iba a ser parte de un gobierno, pero hay que ver si en el futuro entiende que esto es un proyecto colectivo y no vuelve a las ‘peleítas’ porque ahí muchos de los que le responden y ya volvieron al kirchnerismo, no lo van a acompañar de vuelta”, dicen un dirigente que ya tiene lugar en la Casa Rosada. Estos dirigentes que vienen del massismo encontraron en Fernández una figura en la que podrán sostenerse sin tener que ser “un soldado de Cristina”.

“Nadie niega que cuando empiece la gestión puedan surgir algunas diferencias, pero durante cuatro años de macrismo en donde las había, se la pasaron diciendo que esto lo fortalecía a la alianza, ahora que no las hay, ya las inventan y dicen que nos vamos a matar y en 2021 ya vamos a estar todos peleados. No su-bestimen al peronismo que ya lo hicieron y así les fue”, dice un diputado que responde a la vicepresidenta electa.

“¿Cuándo viste un político que se retire? La política es como la religión, si vos sos católico no te retirás y dejás de serlo”, dice un gobernador sobre el rol que tendrá la vicepresidenta electa en el futuro. Y continúa: “Cristina no se va a retirar porque su figura es la que garantizó un triunfo. Ella podría haber ganado, pero tenía muy en claro que aún ganando no podía gobernar sola y por eso aparece Fernández para conseguir otros aliados y apoyo para un primer año muy difícil”.

Más allá de los acuerdos que Fernández busca alcanzar con aliados y distintos sectores de la sociedad, reconoce que el liderazgo de la ex presidenta será clave para calmar la calle ante las políticas antipáticas. “La idea es que siga estando en escena pública. Y nadie mejor que ella para sostener las medidas de Alberto frente a los votantes”, dicen en Puerto Madero. La ex presidenta iba a volver a presentarse ayer con la gira del libro “Sinceramente” en Quilmes, pero debió suspender la actividad por el clima.

¿Puede volver a romperse la relación entre el Alberto y Cristina? Ambos aseguran hasta el cansancio que esto no sucederá. Alberto no solo remarca el vínculo con la ex presidenta, sino también con quienes son sus principales “coroneles”. Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro también lograron hasta ahora plena sintonía con el presidente electo.

Acto austero y popular

“Hagan algo austero”, le pidió Alberto Fernández a los dirigentes que están a cargo de la ceremonia del traspaso de mando. Se refería al festival del 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, pero también a la actividad oficial. Tanto es así que por estas horas se evaluaba cuál sería la participación de los Granaderos en la Casa Rosada. “Quiere escolta con menos pomposidad así como quiere mostrarse con la gente que llegue a saludarlos. Por eso, el auto propio que utilizará para ese día no parará en la explanada, sino que lo hará debajo para subir las escaleras caminando”.

Después de distintas idas y vueltas, quien juraría primero en el Congreso sería la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner para minutos más tarde, jurar Fernández.

La organización artística del evento está a cargo de Ignacio Saavedra, ex funcionario kirchnerista y uno de los dueños de “Complejo C”, en donde funcionó el búnker del Frente de Todos en las dos elecciones. Habrá una fuerte movilización de intendentes del conurbano bonaerense, agrupaciones juveniles como La Cámpora y movimientos sociales. Para ese día, además del traslado en micros, ya se está organizando que la mayor cantidad de gente pueda llegar en tren desde los distritos cercanos a Capital Federal.

Fernández pretende ampliar los consensos antes de la asunción

Al otro día de su asunción, Mauricio Macri recibió a Daniel Scioli y a Sergio Massa, principales competidores de la elección presidencial de 2015. Buscaba gobernabilidad y aliados (lo terminó consiguiendo con el último) para su futuro gobierno. Sin asumir, Fernández también busca ampliar los consensos para los primeros meses de gestión y mostrar una apertura que no tuvo el kirchnerismo.

En este marco, se reunió con dos dirigentes que no lo acompañaron en la campaña. El miércoles recibió en sus oficinas de Puerto Madero al ex presidente Eduardo Duhalde, quien apoyó la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. El bonaerense había sido muy crítico de Cristina Kirchner con quien terminó peleado políticamente, pero tampoco descartó reunirse en algún momento con la vicepresidenta electa. “Me ofrecí a ayudar a Alberto Fernández desde cualquier lugar, no quiero ningún cargo”, dijo sobre la reunión del miércoles. Y, en declaraciones en FM Futurock, prometió: “Aportar la experiencia que uno tiene para sostener estas grandes coaliciones.

Yo tenía dudas antes de la reunión, pero él me las ha sacado, así que estoy muy contento”.

Tampoco hubo un ofrecimiento de un cargo para el radical Ricardo Alfonsín, con quien se reunió el viernes. El nombre del dirigente había circulado para ocupar la Oficina Anticorrupción, algo que él mismo negó. En el encuentro en el departamento del presidente electo, ambos hablaron de “la necesidad de inaugurar una etapa de cooperación y de diálogo no solo de la política, sino también entre los sectores económicos y del trabajo”, detalló ex diputado.

“Me alegró encontrar al mismo Alberto Fernández que había conocido antes, cuando estaba en el llano y no era presidente electo”, dijo Alfonsín. También hubo un compromiso de trabajar para que la Unión Cívica Radical “asuma una actitud no solamente de cooperación desde las ideas propias”.

Antes del encuentro, Fernández habló con radio Colonia en donde pidió la liberación de los ex funcionarios kirchneristas que continúan detenidos porque “están mal detenidos en la mayoría de los casos”, y los definió como “presos arbitrarios”, y no como presos políticos.

“Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso; en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa, es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”, dijo Fernández.