Para Aldo Rico, Mauricio Macri "fue un tonto"

El ex líder carapintada y ex ministro de Seguridad bonaerense Aldo Rico aseguró este domingo 30 de agosto en declaraciones a Radio Rivadavia que el ex presidente Mauricio Macri "fue un tonto" ya que "no hizo lo que tenía que hacer" para sanear la economía.

El hombre que encabezó el levantamiento contra el gobierno de Raúl Alfonsín desfiló el año pasado por el Día de la Independencia junto a los excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Rico, que también fue intendente de San Miguel, aludió a los problemas estructurales de la economía. En ese sentido, indicó que “hace muchos años que no tenemos moneda, estamos endeudados, tenemos varios déficits, no tenemos educación, seguridad ni defensa y tampoco tenemos dirigencia política esclarecida”. En tanto, afirmó que "el problema de este país es que no somos independientes".

Duhalde explicó que habló del "golpe de estado" bajo un comportamiento "psicótico"

Consultado sobre las declaraciones que hizo el ex presidente Eduardo Duhalde, quien había planteado públicamente la posibilidad de una interrupción democrática en la Argentina, Rico consideró que en las Fuerzas Armadas argentinas "no hay ningún soldado que apoye un golpe militar".

De todos modos, fue el propio Duhalde quien aclaró que sus declaraciones habían sido parte de un arrebato por un problema personal.

También se refirió a las diferencias entre las políticas del actual gobierno y las de Juan Domingo Perón: "En la doctrina de Perón lo más importante es el trabajo, no la limosna", reflexionó.

