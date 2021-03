Alfredo Casero contó por qué no fue a la presentación del libro de Mauricio Macri

Alfredo Casero explicó este jueves 18 de marzo su ausencia en la presentación de Primer Tiempo, el libro del expresidente Mauricio Macri. El actor y militante de Juntos por el Cambio contó: “No me invitaron, pero no me importa ir a besar la mano”. Además, calificó el discurso del presidente Alberto Fernández en cadena nacional como "psicótico".

Consultado por el periodista Alfredo Leuco sobre sus críticas a la gestión de Mauricio Macri en El diario de Leuco (LN+), Alfredo Casero expuso: “Soy inorgánico en mi manera de pelear. Tal vez tiene cosas malas, pero también tiene buenas porque si sos mi amigo te vas a dar cuenta, pero si sos mi enemigo, te vas a dar cuenta peor”.

“La verdad, ir a besar la mano no me importa tanto. Si no, capaz te encontrás con cada tarado, que por ahí a lo mejor le caes mal”, completó el actor.

Ante el último comentario, el actor opinó que dentro del ámbito político “hay egos encontrados”, y ejemplificó: “Empiezan: ‘Esto lo dije yo, esto es invento mío’. Y todo eso hace que también haya como una especie de casta mediocre que a mí no me interesa”. No obstante, aclaró: “Igualmente hay gente muy interesante”.

Las escatológicas frases de Alfredo Casero sobre Axel Kicillof

El discurso psicótico de Alberto Fernández

Minutos después de la cadena nacional que brindó Alberto Fernández en la noche del jueves 18 de marzo, en la que hizo un balance de la gestión de la pandemia y de la vacunación, Alfredo Casero lo calificó de “psicótico”.

“Es una psicosis, una psicosis de los psicópatas. Un tipo que se pone adelante y no te dice nada: ‘(balbucea) Que no vayan a pensar que tengo la culpa’… eso es sanata de psicópata", sostuvo.

Y agregó: "Que tampoco es un psicópata, es un psicótico, un tipo que dijo totalmente todo lo contrario a lo que profesaba”. Luego enfatizó que esta situación se da junto a “una persona que actúa específicamente como actúa un sociópata, que es Porota Kirchner”, en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner..

Pablo Avelluto promocionó el libro de Mauricio Macri con una foto que lo dejó mal parado

En esa línea, Casero explicó su visión sobre el Presidente y la vicepresidenta: “En realidad, el sociópata se alía a un psicópata para poder llevarlo a cabo. En este caso es mucho más débil el pensamiento, mucho más elemental de este hombre como para poder haberlo puesto de presidente”, opinó.

El intérprete tampoco se mostró muy optimista con el futuro al mando de Fernández: “No es que lo veo como algo que pueda tener salida, es un plan sistemático en donde te mienten demasiado”, aseguró.

En cuanto al manejo de las vacunas contra el coronavirus, se mostró crítico: “Que se hayan robado las vacunas…Está bien, no se la robaron, se la dieron al amigo, lo llamaron a (Horacio) Verbitsky y eso es una porquería, no es un robo, es lo más bajo que nos pudieron hecho y lo estamos soportando. Eso es lo que yo no entiendo. Si ya mi pueblo, la Argentina, vota a esta gente, digo: ‘Me la tengo que comer porque vox populi, vox dei’. Pero si la gente no salta ante esta porquería, yo ya no quiero vivir más en este pueblo”.

“Me parece que Lousteau es otro Massa”

En otro tramo, criticó firmemente al senador radical Martín Lousteau y trazó un paralelismo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: “Tengo una intuición muy clara sobre él. Me parece que Lousteau es otro Massa”. “Si vos ves cada uno de ellos se repiten. Massa es una tipología que se da en las empresas, como el alcahuete que de pronto se va metiendo y después queda bien. Son de los que le sonríen al jefe cuando entra”, analizó.

En torno a Lousteau, sostuvo que “quiere mostrar una cuestión un poquito más allá de donde le da el culo”, dado que, según Casero, “no es un tipo que tenga la confianza de la gente”. “Hay muchos de esos. Hay una falsa oposición, toda armada. Este tipo puede terminar de este lado o del otro”, aseveró.

Al finalizar, el actor explicó que él va “a la gente más noble” y puso como ejemplo a Macri y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Tienen nobleza porque el tipo dijo y el tipo hizo”, concluyó.

