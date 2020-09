Alfredo Casero participó de la protesta en el Congreso e insultó a Alberto Fernández

Mientras la Cámara de Diputados trataba el proyecto de ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, en la puerta del Congreso se congregó un grupo de personas. Los manifestantes marcharon en contra del oficialismo para rechazar la reforma judicial y las sesiones virtuales, en apoyo al bloque de Juntos por el Cambio, quienes se retiraron del recinto luego de varias horas de negociaciones. Allí estuvo presente Alfredo Casero, a quien se lo vio arengar a la multitud y luego grabó en video con un mensaje para Alberto Fernández: "Sos menos que un remisero".

En un video que se viralizó en redes sociales se vio al humorista Casero arengar a una veintena de presentes que lo rodeaban durante la protesta en el Congreso. Allí se realizaba una sesión escandalosa, luego de que Massa decidiera mantener el debate en la Cámara de Diputados en formato virtual y desconociera la presencia de 90 diputados de la oposición.

"Somos los únicos independientes", gritó Casero y contó que una señora de 80 años le dijo que "tenía miedo y al poco tiempo, al ver a la gente en la calle, dejó de tener miedo y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo. Si vos estás en tu casa y no podes venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución".

Luego, el actor arengó al grupo de manifestantes a gritar en contra del Presidente. Al unísono expresaron: "Alberto, andate a la puta que te parió". Horas más tarde, publicó un video en su cuenta de Twitter donde apuntó contra al presidente de la Cámara de Diputados: "Massa vos cerraste el Congreso, le cerraste el Congreso a la gente. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tanto atropello y tanta mentira?".

En referencia al presidente Fernández, Casero dijo que "coincide absolutamente" con Elisa Carrió porque "no le da el piné absolutamente para nada y lo dije hace mucho tiempo e, incluso, lo llamé 'remisero'. Que me parece que es demasiado para los remiseros, que creo que se ofendieron conmigo -bueno, jódanse- pero no, es menos. Un remisero es demasiado, tiene más responsabilidad porque por lo menos se hace cargo de una vida, este no se hace cargo de nada".

DR/FF