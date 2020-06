Alfredo Cornejo: "Macri no tiene margen para volver a ser candidato"

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, se refirió este martes 23 de junio a la alianza de Juntos por el Cambio y aseguró que el ex mandatario Mauricio Macri "no tiene margen para volver a ser candidato" en las elecciones de 2023, ante lo cual llamó a "renovar los liderazgos".

"No tiene margen para volver a ser candidato", afirmó el ex gobernador de Mendoza al ser consultado sobre la figura del líder del PRO. En diálogo con el programa Ruleta Rusa, por la Rock and Pop, el diputado nacional remarcó que la alianza opositora Juntos por el Cambio debe "renovar los liderazgos hasta que se llegue al único, que no llegará hasta las primarias de 2023". Para ello, Cornejo destacó que el espacio "tiene que estar unido".

En la misma línea, el dirigente radical consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está inmerso "en la nube del relato" del Gobierno que evalúa la pandemia de coronavirus por el número de muertos y se quejó de que no se analiza el "apagón económico".

¿Dónde está Mauricio Macri?: secretos de su vida en el llano

"No creo que lo lleve de las narices, pero construyó una nube cultural", afirmó el diputado nacional al referirse al vínculo entre el presidente Alberto Fernández y el mandatario de la Ciudad. El ex gobernador de Mendoza insistió en que "Larreta está en la nube cultural del relato del Gobierno de que nos evaluarán por el ránking de muertos" provocados por el COVID-19.

"Ese relato para evaluar la cuarentena según los muertos de COVID nos trajo un apagón en la economía. Es ridículo no estar con ambas posturas a la vez: la salud y la economía. Creo que el Gobierno cometió el error con su relato, donde intentó hacer el ránking de muertos por COVID que lo tiene atrapado", afirmó Cornejo.

Duran Barba: "No creo que Macri esté perdiendo el sueño por volver a ser presidente"

"Si bien está en esa nube cultural, tendrá que hacerse cargo si está en un error", planteó el cuyano sobre Rodríguez Larreta, aunque aclaró que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de Salud superior al bonaerense.

No es la primera vez que el dirigente se refiere al armado de Cambiemos con miras al futuro electoral. Días atrás, se metió de lleno en el debate sobre el rol de la alianza en la provincia de Buenos Aires y llamó a la construcción de un liderazgo boina blanca en la esfera bonaerense “que no debe depender de la figura de María Eugenia Vidal”.

En el marco de una teleconferencia con periodistas bonaerenses, el exgobernador mendocino bregó por un posicionamiento a futuro “mucho más protagónico en Juntos por el Cambio”, al resaltar que en los cuatro años “de acompañamiento” de la gestión de Mauricio Macri el partido centenario tuvo “una participación menor”, según consignó el sitio Letra P.

