Amado Boudou expuso en un taller de la UBA y dijo que por el lawfare "la democracia no tiene destino"

El exvicepresidente condenado por la justicia Amado Boudou expuso este lunes 3 de mayo en un seminario optativo de la carrera de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde apuntó al periodismo y a la justicia por el lawfare. "En un país en el cual la principal perseguida por el sistema lawfare es la vicepresidenta de la Nación es una democracia que no tiene destino", expresó.

Boudou, al que hace dos semanas un juez le revocó la prisión domiciliaria sobre el Caso Ciccone, por el que está condenado a corrupción a cinco años y diez meses de prisión, aunque continúa en esa modalidad de detención a la espera que la Cámara de Casación confirme la decisión judicial, habló vía Zoom en una clase que duró más de tres horas y a la que fue invitado para hablar sobre su caso: “Casos emblemáticos de noticias falsas y guerra jurídica: el caso Boudou”.

"En la Argentina, los tribunales se han convertido en parodias. Son lugares en los que se parodia una sentencia jurídica que convalida una sentencia mediática. La sentencia ya está dictada, ya está escrita", manifestó el ex ministro de Economía quien aseguró que el lawfare "es un dispositivo de control social, de condicionamiento de la democracia".

Tras su condena, Amado Boudou dará un taller sobre "fake news" y "lawfare" en la UBA

En esa línea, dijo que hay una "democracia condicionada": "¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lawfare? Podemos hablar de jueces que condenan a los que no tienen que condenar, o medios que publican noticias falsas y esconden noticia importantes. Yo creo que hablamos de la democracia condicionada".

Además, criticó al gobierno de Mauricio Macri por la supuesta “mesa judicial” y en particular apuntó al camarista Pablo Bertuzzi, uno de los que lo condenó en el caso Ciccone: “El juicio de Ciccone empezó sin que siquiera llegara el expediente, porque había que hacerlo rápido en tiempos electorales. Bertuzzi dictaminó que los acusados podían no estar presentes en todas las audiencias. A los pocos días me detuvieron en otra causa, entonces me llegó una orden del señor Bertuzzi para que sea obligatorio ir a todas. Eso era recrear el escenario del castigo- espectáculo cada semana Bertuzzi cobró con el cargo de camarista federal. Lo venían trabajando en la famosa mesa judicial de Macri”.

"A partir del neoliberalismo, aparece la sociedad del espectáculo, que tiene mucho de la sociedad disciplinaria, de la sociedad del control, pero también vuelve la sombría fiesta punitiva. A eso se refirieron en la Argentina las prisiones preventivas los chalecos y los cascos. ¿Qué sentido tenía irme a sacar de mi casa a las seis de la mañana con chaleco y casco? Me hubieran llamado por teléfono e iba tranquilo. ¿Qué sentido tenían el chaleco y el casco? La vuelta del castigo- espectáculo eso es el lawfare”, aseguró Boudou.

Repudian las clases de Amado Boudou en la UBA con una carta abierta

En otro aspecto de la charla, opinó: "Vamos a la privatización del sistema penal, como pasó con el sistema jubilatorio en los '90, y nos quisieron hacer pensar que eso era lo normal".

Por último, comentó que el lawfare no es sólo en Argentina sino en gran parte de Lationamérica: “Un sistema de persecución, de deshumanizar, de no reconocer al otro, del horrible espectáculo público del castigo y de la desigualdad en el mundo, de instituciones que sostienen y defienden la inequidad, de un sistema que normaliza y asusta para que nadie se atreva a desafiar lo establecido. Estamos hablando de la democracia condicionada en México, en Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina. Estamos hablando de la soberanía para la toma de decisiones”.

"El periodismo argentino en su laberinto: guerra mediática y jurídica, operaciones políticas, noticias falsas y otras delicias de la independencia”, se llama el programa dictado por los profesores Gustavo Bulla y Daniel Rosso. La noticia había generado fuertes cuestionamientos y rechazos desde la oposición y en las redes sociales. La transmisión tuvo por momentos alrededor de 500 espectadores, según afirmó uno de los profesores al finalizar la charla.

ED CP