Amado Boudou: "El paralelismo del lawfare con la dictadura es claro"

Amado Boudou elogió este viernes 5 de marzo la declaración de Cristina Kirchner en el marco de la causa "Dólar futuro". "Cristina puso las cosas en su lugar y fue en línea con lo que planteó Alberto Fernández el lunes", señaló Boudou, ex ministro de Economía y vicepresidente durante los mandatos de Cristina.



"Cristina habló de cosas muy profundas. Cuando hace el correlato de lo que pasa con la vida de los argentinos y esta Justicia es muy clara", destacó Amado Boudou en diálogo con Habrá consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio. Además, advirtió que "lo menos relevante es lo que nos pasa a cada uno de nosotros que fuimos víctimas del lawfare".



"¿Donde estaba mirando la Justicia con lo que hizo Macri con las tarifas o la deuda? Miró para otro lado", remarcó el economista, condenado por el Caso Ciccone. Asimismo puso en perspectiva que "ayer también Cristina tocó el tema de los femicidios".

"El Poder Judicial estuvo defendiendo a Macri y los intereses concentrados de la economía. Por eso convalidaron las tarifas y la deuda y no dijeron nada", advirtió el exministro. Y agregó que "el lawfare es para imponer programas económicos. No les quepa duda".

Lawfare y dictadura

En ese marco, Amado Boudou profundizó que "el paralelismo del lawfare con la dictadura es claro. La dictadura genocida fue más cívica que militar". "El impacto de lo que hizo Martínez de Hoz con el FMI nunca más se pudo recuperar. Y otro escalón es lo que hizo Macri", advirtió. A la vez, analizó que "siempre necesitan la coerción para imponer modelos económicos, en algún momento fueron las dictaduras y ahora el lawfare".



Por otro lado, el dirigente comparó que "muchos medios se escandalizaban diciendo que Casanello la vio a Cristina y resulta que Hornos reconoce que vio a Macri" y especificó que "el juez Hornos ha actuado en todas nuestras causas. Y lo que hizo es un delito". "Si administrás mal los fondos públicos es un delito", agregó Boudou. Y remarcó que "quieren mezclar lo de Dólar Futuro con lo del FMI y no es todo lo mismo". "No se discute la decisión política de la deuda con el FMI, se discute el procedimiento administrativo", explicó.



En cuanto a la situación de la Justicia, resaltó que "con Macri hubo detenciones masivas ilegales" y advirtió que "hay algunos que no es que tienen poder residual. Tienen poder y punto. Lo explicó muy bien Alberto Fernández”. "Tenemos que recuperar la soberanía. Acá vino el embajador de Estados Unidos a decir que iba a mejorar la Justicia. Eso es pérdida de soberanía", señaló. Y concluyó que "lo que nos pasa particularmente no es relevante, sino que el lawfare es para complicarle la vida a todos".

