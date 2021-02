Servini rechazó una denuncia contra la Corte Suprema por la condena a Amado Boudou

La jueza federal María Servini desestimó este lunes 8 de febrero una denuncia penal contra la Corte Suprema de Justicia por haber confirmado la condena del ex vicepresidente Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión en el marco de la causa Ciccone, sin dar argumentos sino que basándose en un artículo del Código Civil que permite no explayarse en su decisión.

En su resolución, la magistrada entiende que no hay un delito penal en aquel fallo del máximo tribunal, que utiliza dicho recurso en recursos que no tienden a tener argumentaciones válidas o no son cuestiones federales.

A pesar de las diferencias que han generado incluso internamente en el bloque oficialista del Frente de Todos la causa de Boudou, ya que desde un lado más combativo cercano al ultrakirchnerismo creen que se trata de un preso político y desde el albertismo niegan rotundamente que haya presos políticos en su gobierno, hay una mirada en común en la coalición gobernante que es la reformar la justicia y cuestionar principalmente la actuación de La Corte, por ejemplo, en el caso de Boudou o de los jueces Bruglia y Bertuzzi.

Sin ir más lejos, fue ayer domingo 7 de febrero cuando el presidente Alberto Fernández dijera: "Hay un problema de inicio de origen en el funcionamiento de la Corte que es el alcance del recurso extraordinario. Por ejemplo, en el año 2019 la Corte, según me dijo uno de sus miembros hace un tiempo, dictó alrededor de 26.000 fallos, pero solo 300 tenían fundamentos. Usaron ese recurso del artículo 280 para no revisar una causa que involucra a un exvicepresidente y habilitan un recurso extraordinario por dos jueces trasladados y lo transforman en una cuestión institucional gravísima".

En este caso, la denuncia la había hecho Tomás Pérez Bodria, un abogado y ex concejal de Pilar que acusaba un "abuso de autoridad" por parte del máximo tribunal. También los incluyó dentro de "la continuidad del lawfare", otro concepto que si bien es más utilizado por Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios cercanos a ella, también es reconocido por el propio Presidente.

La denuncia contra Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por "abuso de autoridad" y "prevaricato" fue rechazada por la jueza Servini, luego de que en diciembre el fiscal Taiano entendiera que no podía ponerse en tela de juicio el desempeño de los jueces dentro de una figura penal.

Precisamente el número de jueces es cinco pero una de las propuestas del oficialismo dentro de su reforma judicial (una promesa de campaña de Fernández) es ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Este lunes por la tarde, el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, también insistió con ese argumento y en regular la cantidad de fallos que la Corte desestima sin argumentos.

El fallo completo:

J.D. / MC