Andrade: “las detenciones no cumplieron los requisitos básicos”

Karina Andrade, habló tras la liberación de las 114 personas detenidas durante los incidentes ocurridos en la marcha de los jubilados de este miércoles.

Según explicó en diálogo con Urbana Play, la decisión se basó en la “priorización de derechos”, al considerar que no se habían cumplido los requisitos básicos de información al juez sobre las detenciones. “Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, señaló Andrade en su fundamentación. Además, destacó que los informes sobre los arrestos carecían de datos esenciales y que no se garantizó un “control judicial efectivo”. “Las detenciones estaban siendo informadas sin los datos básicos. No había un control judicial efectivo. No me fue traído ningún contexto delictivo”, agregó.

Pese a la liberación de los detenidos, Andrade aseguró que la causa seguirá su curso y que su decisión no interfiere con el avance de la investigación. “Soy la jueza de la causa. La investigación puede seguir. La sentencia dejó en claro cuál es el ABC del control de la detención de una persona en este país”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Andrade reiteró que la medida adoptada no impide que se continúe con las pesquisas sobre los incidentes registrados durante la protesta. “Esto nada tiene que ver con que después la investigación siga. Fue una ponderación de derechos”, concluyó la magistrada.

La jueza también explicó que en ese momento debió determinar cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida y qué derechos debían preservarse. “En ese momento tuve que advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida y cuáles eran los derechos que había que preservar”, detalló. Asimismo, enfatizó que “cualquier persona que tiene un pedido de captura no obtiene la libertad”.

Sobre el proceso de detenciones, señaló que hasta las 22 solo tenía registro de catorce personas detenidas y que no había recibido actas en ese momento. “Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía catorce personas detenidas”, afirmó, agregando que “no recibí ningún acta en el momento”.

En relación con el derecho a la protesta y la acción judicial, Andrade subrayó la importancia de garantizar tanto la libre manifestación como la detención de quienes cometan delitos. “Debe estar garantizado que se pueda manifestar libremente y que la persona que cometa un delito sea detenida”, sostuvo.

Finalmente, indicó que en su momento no había sido informada adecuadamente y que la determinación de antecedentes corresponde a la Fiscalía. “No estaba informada. Lo único que importaba era si tenía un pedido de captura. Si tenían antecedentes forma parte de la investigación. Eso lo va a tener que traer la Fiscalía”.