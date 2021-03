El politólogo y profesor de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, analizó la situación de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se refirió a la relación de poder entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner: “Al plegarse a la voz de mando de Cristina está demostrando que no tiene poder”, dijo en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio.

“No hay que ser lineal en las negociaciones internacionales. Si Cristina grita, el FMI le puede creer a Martín Guzmán cuando pide más tiempo”, sostuvo Malamud para explicar que para alcanzar un acuerdo de este nivel "no hay que decir las cosas como son", con lo cual consideró que las declaraciones que hizo Cristina Kirchner acerca de la deuda son "una estrategia, no un conflicto”.

Andrés Malamud.

En ese sentido, el analista consideró que en una negociación internacional es "un juego de dos niveles" en el que los negociadores tienen que hacerse "los duros" para obtener el mejor resultado y mostrar que domésticamente es difícil cerrar un acuerdo: “En una negociación diplomática no hay que mostrar las cartas, ahí perdés”, argumentó.

En ese sentido, Malamud destacó que "lo importante en la negociación es que sea creíble y Cristina Kirchner es creíble", destacó, al tiempo que agregó: “Alberto al plegarse a la voz de mando de Cristina está demostrando que no tiene poder”, dijo.

Sobre las negociaciones con el FMI, analizó que “las reglas del juego te exigen que mientas, y como cada vez son más públicas, la opinión pública es parte de la jugada”, ponderó Malamud, al tiempo que destacó la actitud del ministro de Economía: “Guzmán no está actuando, no esconde nada, gran capacidad técnica y una calma permanente para comunicar”, remarcó.

“El programa de este gobierno es el acuerdo con el Fondo”, sostuvo el académico y consideró que estas negociaciones son parte de un "pacto macroeconómico" para lograr estabilizar la economía nacional.

Consideró que la Argentina no logra "una estabilización sostenida" en el que pueda "bajar la inflación y subir la inversión” para sortear la situación del país.

Política electoral

“Cristina define la política electoral, no define la actividad económica, a los plazos le conviene patear los tiempos, el ruido que vemos es intencional”, indicó el politólogo desde Portugal y añadió: “Pero su misión es estabilizar la economía, y en eso Guzmán es la herramienta definida”, dijo.

A su vez, analizó que "Cristina no anima al presidente, está tratando de hacerlo reaccionar", manifestó y planteó: "Está bastante insatisfecha con el presidente”.

Destacó su táctica electoral, cuando la semana pasada la vicepresidenta respaldó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta al referirse a la desaparición de su padre: “Fue una estrategia brillante para meter cuña en el bando enemigo porque sospechan de Larreta, es muy astuta, es una gran táctica”.

“Si ella quisiera gobernar tiene que soplar y Alberto se cae", explicó Malamud: "Él no tiene poder propio, su base electoral, es la misma que la de ella, Cristina no quiere ser presidenta, sino lo sería, su fastidio es que él no lo hace como ella querría”, indicó.

El politólogo consideró que “Alberto trata de darle los gustos antes de que ella exprese su voluntad, está tratando de anticiparse a sus deseos”.

Sobre la interna en la UCR, Malamud puntualizó que “la participación fue alta en afiliados radicales, fue una elección limpia, y dio resultado de renovación, todos los que se presentaron vinieron a renovar lo que había", observó y concluyó: "En este momento la disputa es para liderar juntos por el cambio, tienen ambiciones y apoyo: Facundo Manes y Martin Lousteau”.