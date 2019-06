Aníbal Fernández: "Kicillof va a gobernar como lo hubiera hecho yo"

por Edi Zunino

Hace diez años exactos, Cristina era más Kirchner que nunca, Alberto estaba a punto de convertirse en “traidor” y él ansiaba el momento de pasar a ser el único Fernández puro del Gobierno. El más leal e híper visible. El operador número uno, histriónico, a veces brutal pero siempre todoterreno, capaz de defender una idea y al rato la contraria con la misma vehemencia, gracias a esa filípica inagotable de sofista entrenado que lo caracteriza. Se había preparado para llegar al centro de la escena. Estudió dos carreras, leyó a lo bestia, se volvió un tipo culto y eso lo ayudó a ir zafando bastante de los modales del peronismo bonaerense arquetípico, pendenciero, punteril y escurridizo que mamó en los arrabales quilmeños. Aníbal Domingo Fernández no lleva ese segundo nombre porque sí.

Hace cuatro años exactos soñó con besar la gloria gobernando su provincia. Lo acusaron de delitos espantosos y, pese a que nadie lograría probar que él era “La Morsa”, lo que más le dolió en la vida fue morder el polvo de aquella derrota política frente a una novata. Hoy busca revancha desde los márgenes más remotos del kirchnerismo: por ahora, se juega a ser concejal en Pinamar. Sin embargo, no puede con su genio. Se anota “en lo que pueda ser útil” tras un eventual triunfo de “los otros Fernández” el 27 de octubre.

Se mensajea de vez en cuando con Cristina. Se amigó con Alberto (son vecinos en Puerto Madero). Y perdonó, digamos, a Sergio Massa. Hablamos de todo un buen rato “En el barro (y clandestino)”, mi programa de YouTube. Va una síntesis.

-¿Pasaste a la clandestinidad vos también? ¿Concejal en Pinamar?

-No, no… Yo pienso seguir viviendo y me voy a morir viviendo para la política. pero hay mucha gente preocupada por lo que voy a hacer, porque acá no hacer nada se parece a estar haciendo algo peor. Así que voy a hacer esto y punto. En su momento me jugué y las cosas salieron mal, bueno, acá estoy.

-¿Y por qué Pinamar y no Quilmes, que es tu territorio de siempre?

-Tengo domicilio en Pinamar. Y tengo una agrupación muy importante en Quilmes, pero los pibes vienen pidiendo cancha. ¿Otra vez volver a poner al viejo choto este para impedir que los pibes crezcan?

-En síntesis: pasaste a la clandestinidad.

-No, jajaj… En todos lados se pueden hacer muchas cosas buenas.

-¿Los kirchneristas se están tragando muchos sapos? Alberto, Massa…

-Con Alberto no hay que tragar ningún sapo. Siempre fue del espacio. Los que lo conocemos un poquito más, tenemos más para defenderlo: siempre fue un tipo de gran relación con Néstor y con Cristina. En algún momento hubo un chisporroteo y el tipo tuvo las bolas suficientes para plantarse y correrse y discutir públicamente lo que no estaba de acuerdo. Ellos ahora decidieron volver a juntarse y me puso muy contento. Yo también rehíce mi relación con él, estuve como diez años sin tratarlo. Vive muy cerquita de acá, a dos cuadras, y un día me invitó a comer unas empanadas y a tomar un vino y charlamos sin mirar para atrás y recompusimos lo que nunca tenía que haberse descompuesto. Nos hablamos muy seguido. Lo ayudo en lo que puedo.

-¿Te consulta cosas?

-Algunas cosas hablamos. No voy a hacer público lo que no tengo que hablar. Casi todos los días hablamos, por alguna cosa o por otra. Desayunamos, una vez por semana nos cruzamos. Alberto fue amigo mío antes que Néstor. Él me sumó a la campaña de 2003. Me dijo: “Somos cuatro por ahora. Néstor, Cristina, Scioli y yo. ¿Te sumás?”. Y me sumé. Sé que va a ser un gran presidente.

-¿Con Cristina te hablás?

-Sí, sí… Nos escribimos mucho por Whatsapp. Hay mucho por hacer y estamos muy comprometidos.

-¿Y Massa? Dijiste que con Alberto no se comieron ningún sapo, pero pasaste de largo a Massa…

-Nos volvimos a hablar hace un mes, casi de casualidad. Personalmente todo bien, aunque en política tengo muchas cosas para cuestionarle. Massa se fue de nuestro espacio y construyó otro. Alberto no. Pero la cuestión ahora es sumar. En una situación como ésta, donde nos gobierna una derecha corrupta, no me trago ningún sapo. Te lo puedo asegurar. Hay que rescatar a los compañeros que se pueda sumar.

-Hoy, a los K se los ve mesurados, moderados, aliñados…, además de realineados. ¿Cambiaron? ¿Se los había comido el personaje?

-En algunos casos te come el personaje. Uno no toma dimensión de eso. Cuando hay que defender una gestión, a veces no hacés todo lo que pensás.

-¿De qué te arrepentís?

-De nada. Yo soy de hacer. No me arrepiento, corrijo para la próxima.

-¿No te genera nada haber pasado a ser un Fernández más y no uno de Los Fernández?

-Yo no soy un Fernández más. Soy El Fernández. En todo caso, los otros Fernández son ellos. Y los recibí de muy buen agrado jajaj…

-¿Estarías en ese gobierno?

-Si me convocara Alberto, con todo gusto. En lo que pueda ayudar a la política y al peronismo, voy a estar. Pero no ando buscando trabajo, ¿eh? A Alberto le dije que me tenga en cuenta para lo que quiera, pero que no le pido nada. Yo estoy. Voy en pijama adonde me llame.

-¿Qué te generó el salto de Pichetto? Se conocen mucho…

-Compartí con él mucho tiempo. En el Senado y como jefe de Gabinete. Nunca pensé es que fuera capaz de hacer esta locura. Fue horrible. Ser tránsfuga es lo peor que te puede pasar en tu vida. Pichetto es un tránsfuga. Agarrá el Diccionario de la Real Academia. Es un tránsfuga. Me da mucho dolor y vergüenza ajena.

-O sea que, el 27 de octubre, vamos a una gran interna del peronismo. Fernández-Fernández, Macri con Pichetto y Lavagna-Urtubey…

-No soy el dueño del peronómetro ni lo quiero ser, pero las otras dos fórmulas no representan al peronismo. Pichetto no representa al peronismo, yo no me siento con Macri ni a tomar un café.

-¿Es tu enemigo Macri?

-No, porque no aprendí a odiar. Pero es un tipo que le ha hecho mucho daño al país. No hay que seguir rindiéndole pleitesía a un burro como este señor, que defendió sus negocios y los de sus amigos y le hizo tanto daño a tanta gente.

-Los K se están viendo obligados a salir a taparles la boca a varios adeptos. Zaffaroni, Dady Brieva…

-No es taparles la boca. Creo que cometen el error de hacer que hablan en nombre del espacio, cuando hablan en nombre de sí mismos. Lo que está mal es aparecer como si nos representaran a todos.

-¿Le da el cuero a Kicillof para gobernar la provincia?

-Sí, claro que sí. El petiso es bravísimo. Es un tipo formado, bien plantado… Va a ser lo más parecido a lo que hubiese sido yo como gobernador.

-Vos perdiste.

-¡Bueno y qué querés que haga! ¡No me revuelvas la herida! ¡Sacá el dedo, por favor! Pero sí: yo hubiera sido un gobernador como va a ser Kicillof. En algunas cosas, tenemos cualidades parecidas.