Año nuevo para LLA: un círculo más cerrado, sin recambio del gabinete y fervor por los números

Ya con el Presidente en la Argentina y después de un enero en el que varios funcionarios se alejaron de Buenos Aires, los libertarios se preparan para volver a la rutina: las reuniones de gabinete los volverá a encontrar, aunque no a todos; el armado electoral se acelerará en busca de una migración total de dirigentes a LLA; y las desconfianzas continuarán, pero sin un recambio fuerte y amplio de funcionarios.

En la última reunión de gabinete Javier Milei posó con sus dirigentes de confianza junto a una motosierra. Estos encuentros que no se dan desde el 28 de noviembre volverán. Pero prometen que serán aún más cerrados, tal como sucedió con el número de participantes del grupo de whatsapp del gabinete. Sin previo aviso, Lisandro Catalán y José Rolandi fueron eliminados del chat (en el que no está Victoria Villarruel). Hubo funcionarios que no se dieron cuenta de esto porque la aplicación eliminó el aviso, pero otros que saben los humores que corren fueron a ver la lista de participantes y descubrieron que ya no estaban.

Con Catalán hubo ruido con una declaración mediática (por lo que después se le redujeron) y con Rolandi existióo un cruce por las oficinas de la Casa Rosada, que terminó jugándole una mala pasada ya que ahora su despacho estará a unas cuadras.

Esto no significa que estos dos funcionarios que responden a la Jefatura de Gabinete no se involucren en la negociación y búsqueda de votos para tratar los proyectos en extraordinarias o que se planee una salida. Seguirán activos.

Javier Milei está lejos de planificar un recambio profundo de gabinete como muchos gobiernos piensan al momento de oxigenar la gestión. Primero, porque cree estar pasando por una de las mejores etapas y que un amplio porcentaje de la ciudadanía los acompaña; segundo, porque marcan que los movimientos en esta gestión siempre fueron “bruscos” y por crisis concretas que suceden en el momento o, como los últimos cambios en la UIF y en la Procuración del Tesoro, porque son lugares determinantes para ocupar con personas de mayor confianza.

El lugar del jefe de Gabinete siempre es codiciado, pero el Presidente está cómodo con Guillermo Francos. Si hay un movimiento, sería recién después del recambio legislativo o más adelante. En los principales despachos de la Casa Rosada descartan de plano que, en caso de que eso suceda, Patricia Bullrich pueda acceder a ese lugar. Para Milei es una de sus mejores funcionarias, pero las últimas declaraciones de la ministra de Seguridad hicieron ruido en su entorno. Fue tan dura contra Mauricio Macri que admiten que en algún momento llegará el turno de traicionar a este espacio.

Esto no lo piensa Milei, pero sí está en la cabeza de Karina. Por eso, cuando se trata de especular sobre el futuro electoral, también descartan que pueda llegar a tener destino como candidata a vicepresidenta ante una posible reelección. “Sucedería lo mismo que con Villarruel”, evalúan. Si la traición no llega antes, creen que la salida sería una postulación a jefa de Gobierno. “Ganamos todos, nosotros porque LLA gana la Ciudad y ella se queda con el botín”, conjeturan y dicen: “Si después viene la traición, de última ya no será parte del gabinete”. Demasiadas predicciones de verano.

En las últimas horas, una nueva encuesta llegó a la Casa Rosada hecha por el propio Gobierno. Todo se mide en competencia con el macrismo. Un importante funcionario asegura que los violetas tienen 33% de intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires y el PRO 19%.

“Si somos generosos y le ponemos todos los votos del radicalismo, que en realidad no van a ir todos a ellos, hay que sumarle 8%. Están debajo y lejos”, se entusiasman. Por eso insisten en que “la migración” de funcionarios se va a dar de manera natural.

Con Milei en el exterior y Mauricio Macri en Cumelén fue difícil que la tensión con los amarillos baje. Pero el día del encendido discurso presidencial en Davos, al jefe de Estado le llegó un whatsapp del exmandatario. No dijo nada de esa presentación aunque sí lo felicitó por una medida del Gobierno. El libertario cuida ese vínculo más allá del armado electoral del que asegura que no se ocupa, como sí lo hacen los otros dos integrantes del triángulo de hierro. El Presidente prefiere, además, esquivar la discusión de las candidaturas pero, lo que está claro, es que el sello es lo importante. Dicen que “salvo que aparezca un Cisne negro”, los funcionarios se quedarán en donde están.