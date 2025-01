El diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja, expresó este viernes que el oficialismo consiguió los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tema que será tratado en comisiones la próxima semana, en el marco de las sesiones extraordinarias.

"He hablado justamente con todos los jefes de bloque y no quiero decir antes de una votación, pero es muy probable que las PASO sean eliminadas", indicó el legislador libertario en declaraciones a Radio Rivadavia. En esa línea, argumentó que en caso de que se apruebe la eliminación de los comicios primarios se ahorrarían unos 150 millones de dólares.

El Gobierno enviará al Congreso una reforma migratoria para restringir la entrega de residencias a extranjeros

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Ese es el dinero que se gastan los argentinos para que uno o dos partidos hagan su interna, que lo pueden hacer, no es que no pueden hacer, pero sin la plata de los argentinos", agregó. Al mismo tiempo, manifestó que esta reforma electoral fue enviada por el presidente Javier Milei al Congreso "porque es lo que todos los argentinos pidieron".

Este miércoles, el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, recibió en Casa Rosada a diputados oficialistas y de la oposición "dialoguista" y visitó a senadores en el parlamento para delinear la estrategia con el fin de asegurar apoyos en temas claves para el Gobierno en las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 21 de febrero. Tras el primer encuentro, el funcionario aseguró que en caso de no conseguir los votos para eliminar las primarias, buscarán suspenderlas.

Diputados de La Libertad Avanza.

Antes del debate en comisiones, Bornoroni también se refirió al proyecto de "Ficha Limpia", otra de las iniciativas que le interesan al Ejecutivo y que generaron una polémica en el Congreso luego de la caída de la sesión por el proyecto que había presentado Silvia Lospennato, diputada del PRO.

Acerca de ello, el jefe del bloque oficialista reveló que el espacio construyó "un amplio consenso" por el nuevo proyecto que impide que sean candidatos a cargos públicos quienes tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia, redactado el abogado Alejandro Fargosi, en colaboración del ministro de Defensa, Luis Petri.

"Por la charla que he tenido hay un amplio consenso del tema de ficha limpia, y estamos un poco más motivados", admitió el legislador, y completó: "La Ficha Limpia que envió el presidente es distinta y ahí tenemos la mayoría de los consensos". Entre otras diferencias con la iniciativa del PRO, la nueva menciona que no es necesaria una condena firme, sino que alcanza con una condena confirmada en segunda instancia y que esta debe ser ratificada antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones.

El respaldo al discurso de Milei en Davos

Tras la polémica y las reacciones que generaron las críticas de Javier Milei a la ideología woke y al feminismo radical durante su discuro en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Bornoroni sostuvo que comparte plenamente sus cuestionamientos, y pidió ir "hacia una Argentina libre".

"Hay algunos ropajes ideológicos que tienen más que ver con el socialismo, que obligan a tener porcentajes en las listas, o obligan al Estado a contratar a ciertas personas, hacen que no estemos de la mano con la libertad. Por eso lo que dijo el Presidente creo que es hacia donde va la Argentina y el mundo, que nos va a hacer muy bien a nosotros los argentinos", comentó en otro tramo del reportaje.

El presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar el femicidio como figura penal agravante del Código Penal, el diputado afirmó que respalda la decisión de la administración libertaria. "¿Por qué deberíamos poner este agravante nosotros como una premisa en la Argentina? ¿Por qué debería existir?", se preguntó.

Para el dirigente libertario, se tiene que dar un debate bien amplio para ver los fundamentos, porque estos no serían del todo firmes, acorde a su consideración. "Le veo viabilidad, pero me gustaría que tengamos un debate sano, puro. Si pretendemos una Argentina libre, que cada uno pueda hacer en su intimidad lo que quiera, no que nos obliguen que las intimidades de cada uno tengan algunos porcentajes en ciertos lugares", concluyó.

Durante su intervención en el Foro de Davos, Milei aseguró que el mundo debe "eliminar el virus de la ideología woke", al considerar que "es el cáncer que hay que extirpar". Asimismo, puntualizó: "El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado".

FP/fl