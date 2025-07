Están las cabezas libertarias: el excomisario Bondarenko en la Primera, Natalia Blanco en la Segunda y Montenegro en la Quinta

La Libertad Avanza nombraría al excomisario Maximiliano Bondarenko como primer candidato a diputado bonaerense por la tercera sección electoral en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre; por la quinta sección electoral irá Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, quien además quiere garantizar que Alejandro Rabinovich, su mano derecha, continúe como senador por la segunda sección.

Montenegro blanqueó su situación en un posteo que subió a sus redes sociales: “La importancia de Mar del Plata y de todo lo que representa nuestro interior la vi reflejada con la propuesta que me han hecho de encabezar como senador la 5ta sección electoral. Con humildad y dejando todo tipo de comodidad, acepto. Daré todo con tal de cambiar esta Provincia y sacarla de las garras kirchneristas”.

Guillermo Montenegro

Bondarenko, un excomisario, es concejal en Florencio Varela y aliado de Sebastián Pareja, el principal armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Su candidatura habría sido impuesta por el senador bonaerense Carlos Curestis. La elección del expolicía sorprendió a todos porque, durante las últimas semanas, se había pensado en darle ese lugar al influencer Iñaki Gutiérrez o Miriam Niveyro, referente libertaria en Almirante Brown. En segundo lugar quedó María Sotolano, diputada nacional de PRO; y el tercero sería para Florencia Retamoso, una figura muy cercana a Patricia Bullrich.

La boleta de Milei para la primera sección electoral será encabezada por Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero; el segundo lugar será para la politóloga María Luz Bambaci, quien tiene un fuerte vínculo con la actual ministra de Seguridad.

Para la cuarta sección electoral, Gonzalo Cabezas irá como primer candidato a senador. El tercer lugar sería para Matías Ranzini, que trabaja como enlace entre Mauricio Macri y la LLA.

La segunda sección tendrá como primera candidata a Natalia Blanco, concejal de Zárate, cuyo máximo referente político es Cristian Ritondo, el jefe de PRO en Buenos Aires.

Cristian Ritondo y Diego Santilli

En la sexta sección encabezaría la boleta Oscar Liberman, principal referente libertario del distrito; el tercer lugar sería para Héctor Gay, exintendente y aliado de Bullrich; quien también integraría esta lista sería Gustavo Coria, exministro de Seguridad de la Ciudad y hombre de confianza de Diego Santilli.

En la octava sección, Pareja pondría como primer candidato a Juan Esteban Osaba, apoderado de La Libertad Avanza. El quinto lugar sería el concejal macrista Nicolás Morzone.

Sebastián Pareja y Karina Milei

La declaración completa de Guillermo Montenegro al revelar que encabezará la lista de senadores por la Quinta Sección de la Alianza La Libertad Avanza.

El intendente se mostró muy duro: “Dado que el peronismo kirchnerista liderado por Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa está unido y con más ganas que nunca de quedarse atrincherado en la Provincia de Buenos Aires hemos logrado una alianza conjunta con La Libertad Avanza y el PRO. La gente nos pidió la unidad antikirchnerista y estamos a la altura de las circunstancias. Tenemos el objetivo claro y común, arrasar en las urnas y dejarlos hechos migajas”.

Montenegro reconoció que “yo fui uno de los que promovió este acuerdo y debo agradecer el enorme trabajo hecho por parte de Cristian Ritondo y Diego Santilli en particular -y los dirigentes del PRO en general- con todos los integrantes y referentes de La Libertad Avanza. Sus ideas y su trabajo los comparto. Gobierno Mar del Plata hace casi seis años con los mismos ideales -trabajo genuino, libertad a los privados, orden de las cuentas públicas, respeto a las Fuerzas, orden del espacio público, anti mafia, anti usurpaciones- sufriendo una discriminación atroz por parte del Gobierno de Axel Kicillof y aguantando todos los embates. Hay que ponerles un freno y lograr cambiar la Provincia de Buenos Aires”.

Caption

Montenegro negó que su candidatura sea testimonial, y confirmó que, en caso de ganar, asumirá el cargo: “Esto no es una pantalla. Estoy criando tres hijos chicos en mi ciudad. Por eso, podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta el 2027. Esa sería la estrategia de la casta peruka (SIC) retorcida. Yo no soy eso. Estuve y estoy donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fin, destruidos”.