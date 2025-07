En el cierre electoral de Fuerza Patria, la marca del PJ se impone sobre los candidatos

Los encuentros entre los delegados de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa continúan. Y, por estas horas, se buscan completar los casilleros con encuestas en la mesa con vistas al cierre de la lista de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Aparece un patrón que se repite en todas las secciones y que tiene muy pocas excepciones: ningún candidato para las elecciones del 7 de septiembre mide más que la marca peronista.

En la tercera sección, la marca hoy mide 49 puntos. No hay ningún postulante que lo supere. Por eso, del lado del kirchnerismo apareció un nombre desconocido. Tal como anticipó este medio, la premisa “si no suma que no reste” se impone en la elección de nombres y allí aparece con posibilidades de encabezar la lista el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

Nicolás Mantegazza

Las encuestas no solo se analizan en la mesa de delegados que se volverá a reunir este miércoles a la tarde en La Plata. Giran por el WhatsApp de los principales dirigentes y esto incluye a las dos veces presidenta, Cristina Kirchner.

Ninguno de los candidatos medidos (intendentes, diputados nacionales y legisladores provinciales) en la primera y tercera sección electoral aporta más votos que la boleta peronista en la polarización que se prevé entre los libertarios y Fuerza Patria. Hoy, incluso, los números le dan mejor al peronismo en la primera sección electoral.

Elecciones legislativas bonaerenses: recta final hacia la definición de las cabezas de listas

Pero uno de los dirigentes encargados de negociar las listas advierte que esto cambia semana a semana, sobre todo porque hay apenas entre 2 y 5 puntos de diferencia entre espacio y espacio.

Si la mejor marca el peronismo la consigue en la tercera, la peor se da en la sexta. Esto no es novedoso y por eso, allí, el objetivo es achicar la diferencia.

En la sexta se da apenas una de las excepciones en donde el dirigente que se midió mide más que la marca. El nombre es el del diputado de La Cámpora, César Valicenti. Aunque su marca es apenas 1,5% superior.



En la segunda un nombre sorprendió, pero no porque mide más, sino todo lo contrario. Sergio Berni está 4 puntos por debajo que el sello peronista.

Los encuentros para terminar de definir los lugares y nombres se repetirán hasta el sábado a la medianoche, momento en que deberán haber cargado todos los candidatos en el sistema que ya habilitó la justicia electoral.

