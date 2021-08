Cobrar para marchar: reclamos de manifestantes y la respuesta de las organizaciones sociales

En medio de la recesión económica que castiga al sector más vulnerable de la población, este miércoles 18 de agosto distintas organizaciones sociales se movilizaron al ministerio de Desarrollo Social, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, con un sinfín de reclamos que se vieron opacados por el supuesto “negocio de los planes”, a partir de las declaraciones de algunos manifestantes.

Ante las cámaras de televisión, dijeron haber asistido a la marcha con la promesa de cobrar una suma equivalente al programa Potenciar Trabajo.

“Tenemos un grupo de WhatsApp, hay doscientos y pico. Hay un grupo de cobrantes y otro de no cobrantes”, dijo esta tarde una mujer con la remera de la Organización Clasista Revolucionaria (OCR), una de las protagonistas de esta tarde, en diálogo con TN hacia el ocaso de la multitudinaria marcha que provocó caos en la Ciudad y sus principales accesos.

El drama social que se vive en un país en donde la mitad de la población está sumergida en la pobreza vuelve a protagonizar la agenda a partir de los dichos de algunos manifestantes en relación al cobro del programa Potenciar Trabajo, por el cual se cobra aproximadamente 13.600 pesos a cambio de una contraprestación laboral relacionada a proyectos comunitarios presentados por las organizaciones sociales.

“Tejo, limpio casas, hace tres años tiro currículum pero no te toman en ningún lado. Cobro 14 mil, el básico”, dijo una mujer, que afirmó cobrar a través de una cuenta en el Banco Nación, y agregó: “Me encantaría tener un trabajo en blanco como corresponde”. En tanto, otro de los manifestantes aseguró no conocer el motivo de la marcha pero que le prometieron un plan y por eso asistió. "No estoy anotado, no sé", dijo, preocupado.

Qué respondieron las organizaciones piqueteras

"Nosotros no manejamos plata, a las personas les paga directamente el Ministerio, que nos exige llevar adelante un trabajo socio-comunitario", señaló a PERFIL Diego Quiroga, referente de OCR y añadió: "Nosotros no manejamos los programas sociales, somos un intermediario entre el gobierno y las personas de los barrios. Las personas se acercan a las organizaciones, y no viceversa".

Sin embargo, esta tarde se vieron imágenes de algunos manifestantes que hacían filas para conseguir un número, y personas con la camiseta roja de la organización les pedían los datos y supuestamente le daban el visto bueno para irse de la marcha, algo que fue negado por Quiroga, quien afirmó que se trata únicamente de un control interno de la organización.

Por otro lado, consultada por PERFIL acerca del supuesto "negocio de los planes", la dirigente del Polo Obrero Tendencia Eva Gutiérrez condenó el supuesto clientelismo relacionado al plan Potenciar Trabajo denunciado esta tarde en medios televisivos. “Repudio ese método punteril”, señaló. Por otro lado, denunció que el flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta cuando era intendente obligaba a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo a trabajar en el municipio en condiciones precarizadas.

“A los compañeros del programa los hacía trabajar por ocho horas sin derechos, sin jubilación ni aportes previsionales o francos”, denunció y lamentó que las denuncias de la marcha de hoy hayan opacado el reclamo legítimo de miles de personas que lo que quieren es un trabajo. “Estamos ante un derrumbe social muy grave, el panorama es catastrófico”, fustigó.

Esta tarde personas identificadas con la organización Clasista Revolucionaria tomaron lista de los asistentes a la marcha. (Foto: Facebook OCR)

En tanto, el modus operandi del plan Potenciar Trabajo que ya cuenta con más de un millón de beneficiarios comienza en las organizaciones sociales, va hacia el Estado y desde allí a una cuenta del banco que es individual.

“Cada persona tiene su tarjeta y retiran el dinero del cajero. Trabajan según el programa, a veces 4 o 6 horas por día. También se ofrece un pequeño plus aparte en el caso de proyectos de la construcción, en los que pueden ganar el doble según la cantidad de obra que hagan en el mes”, contó a PERFIL Juan Carlos Alderete, diputado nacional de la Corriente Clasista Combativa (CCC), una organización social afín al Frente de Todos, quien afirmó que la organización no tiene nada que ver con la denunciada OCR.

Alderete contó, además, que se presenta un proyecto particular al ministerio y una vez que lo aprueban se asignan los planes a los beneficiarios, cuya asistencia a los trabajos es controlada, así como también el nivel de producción.

Esta situación se da en el marco del informe del programa Periodismo Para Todos que a principios de agosto denunció este tipo de maniobras en el partido bonaerense de San Miguel por parte de la organización Clasista Revolucionaria en abril. Según un video que se volvió viral en las redes sociales, una colaboradora divide a los manifestantes que participaron entre los que cobran y los que no.

"Gente que cobra de este lado y los que no cobran del otro lado", dice la dirigente que los va organizando en filas. En el mismo se ve a varias personas con pecheras de la organización que además les van tomando los datos, algo similar a lo que se vio en la marcha de esta tarde.

