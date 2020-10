Juan Carlos Alderete habló de los planes sociales: "La CCC administra 40 mil"

Las organizaciones sociales más importantes de la Argentina administran planes sociales que otorga el estado.Tienen individualizados a cada uno de los 570 mil beneficiarios que reciben 8.500 pesos para realizar distintas tareas. Crean cooperativas con militantes propios y luego reciben fondos estatales para proyectos que, en muchos casos, sirven para financiar la tarea política de las organizaciones. Y suelen obtener un aporte monetario de quienes cobran esos planes. Hoy, además, están dentro del Estado que se encarga de controlarlas. Todo eso fue reconocido y explicado ante PERFIL por el diputado nacional y líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete.

Esta organización cuenta con 80 mil personas en todo el país, según los registros del diputado. De ese total, de acuerdo a sus dichos, el 50 por ciento cobra un plan social. El resto, en su mayoría, accede al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) creado en la pandemia. La CCC tiene 428 cooperativas. Alderete accedió a hablar con este medio y explicó, con lujo de detalles, el manejo de uno de los Presupuestos más importantes de la Argentina.

PERFIL: ¿Cuánta gente está dentro de la CCC?

Juan Carlos Alderete: Alrededor de 80 mil en todo el país. Tenemos presencia en toda la Argentina.

- ¿Cómo está compuesta?

- Es un frente único. Hay de distintos pensamientos políticos, credos religiosos. Se respeta mucho todo. Demoramos la decisión política por unos años porque decíamos que había que politizar porque sino era una cuestión solo era reivindicativa. Fue mucho sacrificio crear esta organización.

- ¿La CCC tiene cooperativas?

-Si. Formamos cooperativas allí por el año 2000 para trabajar. En ese momento estaba Fernando De la Rúa, le mostramos trabajos para realizar. Cuando asume Néstor Kirchner nos convoca para ver los proyectos porque decíamos que el plan social solo alimenta para no hacer nada. No queríamos perder la cultura del trabajo. El primer convenio que firmamos fue con Néstor Kirchner que comenzamos con la pequeña y mediana obra pública en 18 provincias.

- ¿Cuántas cooperativas manejan?

- Hoy tenemos 428 cooperativas en todo el país. Y contamos con una federación nacional que las abarca a todas. Se llama “Federación nacional de Cooperativas René Salamanca limitada”

- ¿Cómo es el plan de trabajo con el Estado?

- Nosotros hacemos convenios con el Estado nacional, provincial y municipal. Para el plan de viviendas hay que hacer llegar los servicios.

- La organización firma el convenio con el ministerio de Desarrollo Social y les bajan el Presupuesto.

- Antes firmábamos los convenios con el ministerio de Obras Públicas. Ahora con Desarrollo Social. Va cambiando porque se transforma en "Potenciar Trabajo".

- ¿Quién los audita?

- El gobierno nacional, provincial y municipal. Es por certificación de obra. Según el avance es lo que desembolsan para seguir con la construcción.

- ¿Las cooperativas dan trabajo con el plan social que va obteniendo cada uno?

- En algunos lugares, si. En nuestro caso, muchos no tienen programa social y cobran el IFE. El 50 por ciento de los 80 mil de la CCC cobran el plan social y cerca del otro 50 por ciento cobra el IFE. No llega a todos pero si. Hay muchos, unos 15 mil, que no cobran.

- Y dentro de los que cobran el plan ustedes los tienen en las cooperativas trabajando.

- Si. Es la contraparte que tenemos que brindar. También es controlado por el Estado. Hay que hacer una mínima producción.

- Ustedes ponen un militante en la cooperativa a manejarla y a partir de ahí él controla a los que cobran el plan y trabajan en la cooperativa. ¿Así sería?

- Exactamente. Hay compañeros que para formar una cooperativa, según lo que uno va a producir, tienen que tener cierta especialidad. Por ejemplo, los que trabajan en viviendas, precisan albañiles y ayudantes.

- ¿Cómo es el proceso? ¿Primero se arma la cooperativa y luego los planes o al revés?

- Ya están cobrando los planes y nosotros hacemos la propuesta de formar una cooperativa para hacer determinado trabajo. Primero tienen los planes y luego la cooperativa. Nosotros construimos también en actividades privadas como la sucursal del banco Santander en Laferrere.

- La persona que cobra el plan y trabaja en la cooperativa, ¿cuánto aporta a la CCC para que se pueda seguir armando políticamente?

- Depende cada uno de los lugares. En La Matanza, los cooperativistas hicieron su aporte para comprar tierra y construir viviendas. Dos barrios se hicieron con terrenos comprados por la propia organización.

- ¿El aporte político es un porcentaje de lo que cobra?

- Cada uno va viendo de qué manera porque en esta situación, los propios compañeros se dan cuenta que las compras desde las cooperativas es más barato. No es fácil convencer a los compañeros. Deciden entre ellos poner mil pesos cada uno para comprar herramientas que son caras y eso abarata el costo.

- ¿El plan social y el proceso para acceder quien lo hace?

- Se tienen que inscribir en el ministerio y es el Estado quien avala. Los compañeros cobran directamente con una tarjeta. Entre las cooperativas se ponen de acuerdo en cómo manejar el recurso.

- Ustedes como CCC tienen los listados para acceder.

- Por supuesto que sí. En varias provincias, como en Buenos Aires, estamos insertados en la refacción y pintura de escuela.

- ¿Qué pasa si alguien no quiere estar más en la CCC pero quiere seguir trabajando?

- Lo puede hacer, no está obligado a ser de la CCC. El compañero lo acepta. Pero después hacen discriminación los propios compañeros y dicen que esa persona no pertenece a la CCC, ¿por qué tiene que tener los beneficios de la CCC? Si vas a tener los beneficios junto con nosotros, porque lo conseguimos nosotros y no sos de la CCC. Es una discusión que se hacen ellos mismos.

- ¿Cómo se financia la CCC?

- Con el aporte de los militantes. Para tener los papeles al día, computadoras, contadores. No hay porcentaje de aporte. Cada uno decide.

- Dentro del ministerio está la secretaría de la Economía Social que maneja Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. Y él debe controlar a estas cooperativas. ¿Cuál es el rol de Pérsico ahí adentro?

- Hay distintas secretarías, pero el que decide es el ministro (Daniel Arroyo). Dentro de la secretaría hay funcionarios que no son del Evita y controlan al Movimiento Evita. No se controlan ellos mismos. En nuestro caso nosotros pediríamos lo mismo. Que nos controle otro, no nosotros mismos.

- En el "Potenciar Trabajo", los convenios que firma la Secretaría de la Economía Social los controlan desde ahí. La secretaría la dirige el titular del Evita. ¿No hay incompatibilidad?

- ¿Por qué? El cumple una función y realmente son otros sectores que también están dentro del ministerio que también controlan.

- ¿Quiénes?

- Hay distintas organizaciones políticas que controlan como La Cámpora, el kirchnerismo, de otros sectores. Por ejemplo, Laura Alonso (Secretaría de Inclusión Social) registra todo eso y es de La Cámpora.

- Pero Laura Alonso está en otra Secretaría.

- Si, pero no importa. Hay responsabilidades políticas. Ella está en el tema de alimentos y merenderos. Entonces también controla otras áreas.

- ¿Vos lo que planteas es que se controlan entre las distintas Secretarías?

- Si, por ejemplo el plan RENABAP dependía de Bielsa y ahora depende de Arroyo. Ahí hay un control. También de cada uno de los municipios.

