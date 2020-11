Atentado a la AMIA: piden 20 años de prisión para Telleldín

La querella unificada de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió hoy que se condene a 20 años de prisión a Carlos Telleldín, último tenedor de la Trafic blanca utilizada como coche bomba en el atentado al edificio de ambas entidades, en julio de 1994. El pedido fue al considerarlo responsable del delito de estrago doloso seguido de muerte y lesiones gravísimas. En el atentado, el mayor ataque terrorista de la historia local, fueron asesinadas 85 personas. Este debate es el tercero que se realiza por el caso.

El pedido fue realizado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 3, que lleva adelante el debate que tiene a Telleldín como único acusado. Telleldín es, además, la única persona que estuvo en el banquillo de los acusados en los tres debates por el caso. Para la querella, encabezada por el abogado Miguel Bronfman y Gabriel Camser, no quedaron dudas de que “Telleldín proveyó el arma homicida. Esta acreditada su participación criminal en el hecho terrorista”. Y pidieron su detención inmediata, en caso de condena, para evitar una posible fuga. Con este pedido de la AMIA-DAIA quedó inaugurada la etapa de alegatos del juicio, cuyo veredicto se espera para antes de fin de año.

En el primero de los juicios, que concluyó en 2004, terminó en escándalo y devino en una posterior investigación por encubrimiento, Telleldín fue absuelto al anularse la causa por entender el Tribunal que intervenía, que las acusaciones respondieron a la teoría del "fruto del árbol envenenado". En las maniobras allí descubiertas se había dado por probado que Telleldín, que estuvo detenido casi una década, había involucrado en el caso a cinco policías bonaerenses, luego de recibir 400 mil dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en forma ilegal. Pero lo respectivo a la absolución de Telleldín fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ordenó que se lo volviera a juzgar a Telleldín por el caso y así se llegó a este juicio que comenzó en mayo del año pasado.

También, entre agosto de 2015 y marzo de 2019, Telleldín fue juzgado por el encubrimiento del caso, investigación y juicio al que se llegó a raíz de lo descubierto en el primer debate. Allí se lo condenó a a tres años y seis meses de prisión y a devolver los 400.000 dólares cobrados de manera ilegal para involucrar en la "conexión local" del ataque, es decir los cinco policías bonaerenses. En ese segundo juicio llevó al banquillo desde el ex presidente Carlos Saúl Menem hasta el propio ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, quien resultó absuelto, pero eso fue apelado y ahora espera la decisión de la Cámara Federal de Casación. En ese juicio también fueron juzgados y condenados, entre otros, el ex juez del caso, Juan José Galeano, los ex fiscales, Juan José Barbaccia y Eamon Müller, y la ex cúpula de Inteligencia menemista, encabezada por Hugo Anzorregui.

El debate contra Telleldín:

El juicio contra Telleldín comenzó en mayo de 2019, ante el TOF 3, integrado por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Canero. Luego se frenó, en marzo pasado, con el inicio de la pandemia y se reanudó en junio.

Tras el alegato de AMIA-DAIA, la semana próxima será el turno de la querella de los familiares. Luego llegarán los alegatos de la UFI AMIA, en tanto que la última semana de noviembre el de la defensa de Telleldín.