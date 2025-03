“Axel Kicillof contaría con los votos para la suspensión de las PASO bonaerenses”, afirmó Claudio Mardones

El periodista de política, Claudio Mardones, contó en Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) los pormenores de la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof sobre la estrategia para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Hay una parte de la política, en este escenario electoral, que se sigue cocinando en La Plata, donde han surgido señales que alimentan de nuevo los interrogantes sobre el vínculo entre la titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Ayer hubo un intento en la legislatura bonaerense para suspender las PASO. Hacemos un pequeño repaso y un contexto. El gobierno nacional impulsó, en primer lugar, luego de una exploración con distintos gobernadores y con las fuerzas políticas, incluso con el peronismo, primero la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

No prosperó esa exploración, pero sí hubo una posibilidad de suspenderlas este año. Bueno, las PASO a nivel nacional están suspendidas, no tenemos PASO este año. Ya en agosto no aparece en el calendario de las primarias, pero sí aparecen las primarias en la provincia de Buenos Aires, a la fuerza, por ahora.

El interés del gobernador bonaerense es finalmente sacar las PASO este año del horizonte, pero hasta que la legislatura no avance, no tiene otro margen que cumplir con el cronograma electoral. Por lo tanto, hasta este momento, tenemos las PASO bonaerenses previstas para el 13 de julio de 2025.

¿Qué dice el gobierno provincial? Dice: "Hasta tanto la legislatura no juegue, nosotros le tenemos que poner fecha a las PASO para cumplir con la ley." Ayer hubo un primer intento para que la legislatura avanzara en esta reforma, que no prosperó a partir de una división a cielo abierto del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que preside Alexis Guerrera, un hombre de Sergio Massa.

En la provincia de Buenos Aires, el panperonismo es la principal fuerza oficialista y ayer se encontró con este traspié. ¿Cuál fue la principal diferencia? Bueno, algo que nos comentaba Elizabeth Peger más temprano, junto con Ale Gomel, y es que en el fondo está la pregunta sobre el desdoblamiento o no de los comicios bonaerenses.

Ya tenemos fijada en el cronograma nacional el 26 de octubre como la fecha para las legislativas nacionales. Bueno, la idea del gobernador Kicillof es adelantar la elección de diputados y senadores provinciales para bastante pronto, incluso quizás para la fecha en la que están previstas las PASO.

-Marcelo Longobardi: Como hizo Macri en la Ciudad...

Exactamente, esa es la idea, tratar de llegar a ese mismo punto, pero ayer no pudo ser. En este caso, fue La Libertad Avanza la que pidió la sesión y llevó a sus sus diputados. Y en ese contexto el peronismo solamente se expresó a partir de 10 de las 37 bancas que tiene el peronismo, 10 del Movimiento Derecho al Futuro, que es el nuevo movimiento dentro del PJ que lidera Axel Kicillof.

¿Qué pasó con los demás? Bueno, tenemos a La Cámpora y también tenemos al Frente Renovador, que detenta la conducción de la Cámara Baja. No bajaron directamente y la sesión quedó sin quórum. Quedó en evidencia que hay un desacuerdo en el oficialismo provincial con un tema que forma parte de una presunta tregua entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, especialmente para que no escale esta diferencia.

¿Qué propone el Frente Renovador, que también ayer plasmó su desacuerdo?: un desdoblamiento distinto, es decir, que las elecciones bonaerenses se realicen después del 26 de octubre. Y ahí viene el gran interrogante: ¿Qué es más importante, la suspensión de las PASO o el desdoblamiento electoral?

¿Qué dicen en la legislatura? Al menos hasta hace un ratito, que posiblemente la suspensión de las PASO va a prosperar la semana que viene, que resta primero algunas cuestiones de forma y terminar de negociar un punto.

Y acá hay un dato muy importante que solamente el periodista Carlos Pagni lo puntualizó ayer, porque viene retumbando un interrogante en La Plata, y es: ¿Qué va a hacer la Justicia Electoral respecto a un posible desdoblamiento de las elecciones?

Bueno, en la Suprema Corte de Justicia provincial, la ministra Hilda Kogan es la magistrada que está encargada de la organización de las elecciones provinciales. Algunos susurran que no estaría de acuerdo con el desdoblamiento, que tiene un pequeño problema con respecto a la efectividad de ese desdoblamiento, y que habría una señal negativa de la justicia que obligaría a disuadir al gobierno provincial de un desdoblamiento.

Eso le endulza los oídos al kirchnerismo porque eso implicaría que las elecciones se juntarían, que todos los comicios bonaerenses quedarían finalmente justo con los nacionales del 26 de octubre, como quieren desde el Instituto Patria y como plantea La Cámpora. Así que, final abierto para esta definición.

Primero porque incluso en los sectores más duros del peronismo dicen que posiblemente haya sesión la semana que viene, que el proyecto que había impulsado en su momento el Frente Renovador ahora es suplantado por otro que impulsa al Esmo y que eso contaría con los votos para la suspensión de las PASO.

Y eso abriría quizás, con un guiño de la justicia, que se termine de resolver lo que sería determinante para el peronismo bonaerense: que haya dentro del cronograma electoral un gran comicio nacional y provincial o que haya dos, y que se separe esa coyuntura.

ML: Claro, para que tengamos todos esto más claro. Tenemos de un lado Kicillof, que aspira a adelantar las elecciones sin primarias, y del otro lado Cristina Kirchner y Sergio Massa, que aspiran a lo contrario, es decir, a que haya primarias y que no haya adelantamiento electoral en la provincia de Buenos Aires.

Exacto. Están de acuerdo con resignar las PASO porque ya, en parte, han buscado aceitar esa cuestión. Pero claro, una parte está directamente vinculada con la otra. Lo de ayer es una foto provisoria, pero no es la última foto.

Hay tiempo hasta el 27 de marzo para esta definición. Por eso también está este tire y afloje. Podríamos decir que estos son tirantes, un poco más flexibles, de un punto que parece a veces casi sin retorno. Y es que hasta ahora, salvo que haya algún punto de coincidencia en el Instituto Patria, siguen insistiendo con juntar las elecciones, y en el gobierno bonaerense siguen confiados en que es mucho mejor adelantar las bonaerenses y desdoblar las nacionales.

