Axel Kicillof retoma la campaña con recorridas por la provincia, de cara a octubre

El mandatario bonaerense Axel Kicillof se pone la campaña al hombro y retoma, a partir de este jueves, las recorridas por el territorio provincial de cara a las legislativas nacionales que se desarrollarán el próximo 26 de octubre. Una estrategia que, desde la Gobernación, sostienen que fue eficiente para que el peronismo se impusiera con más de 13 puntos de diferencia por encima de La Libertad Avanza.

El primer lugar en el que desembarcará el gobernador para esta segunda etapa es la quinta sección electoral, una de las dos secciones que resultaron desfavorables para el kirchnerismo, donde sacó 37% de votos frente al 42% de LLA. Allí, el frente Fuerza Patria (FP) ganó en la mayoría de los distritos, pero no le alcanzó para compensar la diferencia de las localidades más populosas, como General Pueyrredón, Balcarce y Tandil, donde LLA lo aventajó.

No obstante eso, Kicillof irá a las localidades de General Paz, donde FP triunfó por 58,49% frente a 36,55% de los libertarios, y a Pila, donde la alianza justicialista ganó por 53,34% a 24,8%. Uno de los objetivos es reforzar esos resultados de cara a las nacionales.

El próximo viernes, en cambio, el mandatario irá a San Martín, municipio de la primera sección, donde el peronismo dio un batacazo el domingo pasado con un triunfo que sorprendió a propios y ajenos. En ese territorio el justicialismo le sacó 10 puntos a La Libertad Avanza con una fórmula encabezada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Javier Milei también recorrerá el territorio

En la vereda contraria, el presidente Javier Milei ensayará una estrategia similar con la idea de recuperar la “épica perdida”, indicaron desde el oficialismo. Para eso, en principio, viajará a las provincias y localidades donde mejor le ha ido electoralmente, salvo alguna excepción.

En esa línea, el libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata y Bahía Blanca, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

“Tenemos que recuperar la épica del 2023 y hay explicar en primera persona que vamos por el camino correcto”, subrayó un funcionario a la agencia Noticias Argentinas, al tiempo que planteó la idea de retomar el contacto mano a mano con la sociedad con la intención de reconstruir los cimientos de su condición de outsider.

