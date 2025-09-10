"Cuervo" Larroque: "El objetivo final es terminar con este suplicio que padecen los argentinos"

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, aseguró este miércoles que el triunfo de Fuerza Patria en los comicios bonaerenses “no quiere decir que hayan desaparecido las diferencias” internas en el peronismo, aunque aclaró que después de ese triunfo contundente “es más sencillo encausar los debates”.

“Es bueno que haya discusiones internas porque venimos de una crisis muy profunda, pero hicimos un esfuerzo muy grande y dimos un paso muy importante que fue constituir una lista conjunta”, sostuvo el funcionario.

“El objetivo final es terminar con este suplicio que padecen los argentinos”, afirmó al aludir a la administración del presidente Javier Milei.

Además reconoció que fue una “sorpresa” la victoria de Fuerza Patria en los distritos rurales tradicionalmente enfrentados con el justicialismo al tiempo que recordó que Kicillof "es el gobernador que más ha recorrido la provincia” y que en esas visitas “siempre ha ido a sociedades rurales y en infinidad de ocasiones trabajó con el sector rural”.

"Voto rural"

“Tiene que ver con el desarrollo de los caminos rurales, con el apoyo del Banco Provincia, con todo el trabajo del Ministerio de Asuntos Agrarios, y con la presencia del gobernador, no solo en campaña”, precisó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

“En estos años de gestión ha completado cinco visitas por lo menos a cada distrito y esto es muy importante para el interior bonaerense, porque no existía la costumbre de tener la presencia de un gobernador en los pueblos del interior”, recalcó Larroque.

Por último consideró que “el Presidente (Javier Milei) debe rever este mecanismo antifederal de asignación de los recursos y de particular ensañamiento con la provincia de Buenos Aires”.