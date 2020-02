Barros Schelotto también financió el negocio de la familia Macri con los parques eólicos

por Emilia Delfino

El ex DT de Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto y el astro del mismo club Carlos Tevez financiaron el negocio de los parques eólicos de Sideco, la empresa de la familia Macri. Así consta en un exhorto recién llegado desde los Estados Unidos. PERFIL pudo confirmarlo de fuentes directas del expediente.

Hasta el momento, este medio había revelado que Tevez fue el titular del 10% de las acciones de una sociedad anónima que Sideco y sus socios crearon para entrar en el negocio de la energía renovable (ver aparte). Ahora, los nuevos documentos confirman que el astro aportó US$ 16.998.000.

Barros Schelotto aparece por primera vez en esta trama de inversiones, pero con una cifra mucho menor: US$ 799.335.

Ambos futbolistas son muy cercanos al ex presidente Mauricio Macri y participaron en distintas medidas en este negocio investigado. El caso está a cargo del juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi por presuntas negociaciones incompatibles y supuesta defraudación a la administración pública.

La causa se inició tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade (FpV) hace dos años, tras una serie de artículos de PERFIL. Durante el gobierno de Macri, la empresa de su familia obtuvo seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública y luego los revendió haciendo una ganancia millonaria.

El viernes 14, el juzgado recibió la respuesta a un exhorto enviado a los Estados Unidos solicitando información sobre la financiación de la compra de los seis parques eólicos. Los datos recibidos confirman que Sideco y sus socios crearon el 13 de septiembre de 2016 un fideicomiso financiero en la sede del Banco Nación de Nueva York para recibir fondos de Tevez y Barros Schelotto.

Ambos futbolistas depositaron los fondos en la cuenta bancaria del fideicomiso privado, de acuerdo con la información que consta en el expediente. Ese dinero fue luego utilizado por las compañías de los Macri y sus socios para adquirir los parques eólicos a la española Isolux.

Barros Schelotto realizó dos contribuciones al negocio. El 20 de octubre de 2016 aportó US$ 175 mil. Siete días más tarde, el 28 de octubre, giró otros US$ 624.335. En total, el actual DT de Los Angeles Galaxy, puso US$ 799.335.

Tevez hizo dos giros para nutrir el fideicomiso y fue, de acuerdo con los documentos, el principal inversor. El 2 de noviembre de 2016 aportó US$ 11.999.000 y dos días después, otros US$ 4.999.000. Total: US$ 16.998.000.

El dinero aportado por los dos futbolistas suma casi US$ 17,8 millones. Esa cifra representa el 70% de lo que se utilizó para comprar los parques de Isolux, incluyendo Loma Blanca IV, el único de los parques que estaba construido. Los otros cinco eran contratos con el Estado para construir nuevos parques.

PERFIL intentó durante varios días comunicarse con el representante de Tevez, Adrián Ruocco, pero no respondió los reiterados mensajes y llamados. Sideco tampoco quiso responder. En el entorno de Barros Schelotto dijeron que “fue una inversión legal” y que los fondos están declarados correctamente.

Entre el 25 de enero de 2017 y el 8 de febrero de ese mismo año, todos los fondos salieron en tres pagos hacia Isolux.

Poco tiempo después, entre mayo y septiembre de 2017, Sideco y sus socios vendieron los parques eólicos a la empresa china Goldwind (Loma Blanca I, II, II, VI y Miramar) y a Genneia (Loma Blanca IV).

Sideco y sus socios habían adquirido los parques por US$ 25,8 millones. Los vendieron por US$ 95 millones. La ganancia neta ascendería a US$ 69,2 millones, según pudo determinar PERFIL durante su investigación en base a documentos públicos de las compañías y consultas a ejecutivos de las empresas.

Un negocio de casi US$ 70 millones

Durante 2016, mientras el presidente Mauricio Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos de su gobierno, la empresa insignia de su familia, Sideco, ingresó en el negocio de los parques eólicos sin pasar por licitaciones públicas.

Creó, junto con un grupo de socios, cuatro empresas a nombre de un contador de confianza, Mariano Payaslián. A través de estas cuatro compañías (Usir Argentina, Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar SA) adquirieron durante 2016 seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires.

En los seis casos, las licitaciones con el Estado fueron ganadas por la española Isolux-Corsan.

El 19 de octubre de 2016, Isolux anunció un acuerdo con Sideli SA y Sidsel SA. También confirmó su proceso de desinversión para retirarse de la Argentina.

Sin embargo, cinco semanas después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar una licitación para explotar otros dos parques eólicos en el programa Renovar 1.5 del gobierno de Macri. Esos contratos también pasarían a manos de Sideco y sus socios.

Entre mayo y septiembre de 2017, Sideco y sus socios vendieron los parques eólicos a la empresa china Goldwind (Loma Blanca I, II, II, VI y Miramar) y a Genneia (Loma Blanca IV).

Como resultado del negocio, la empresa de los Macri y sus socios –fondos de inversión vinculados a Macri– hicieron una ganancia neta de US$ 69,2 millones, casi sin invertir y en tan solo un año, de acuerdo con la investigación de PERFIL publicada en enero de 2018.