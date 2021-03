Beatriz Sarlo respondió la carta de Soledad Quereilhac y habló de la difusión de sus mails

Beatriz Sarlo se refirió a la carta pública que Soledad Quereilhac, esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, le dirigió tras el escándalo por sus declaraciones sobre el escándalo de las vacunas. La escritora y columnista de PERFIL manifestó además que le sorprendió "la velocidad en que los mails (que la apuntaban como responsable de ofrecerle participar del vacunatorio VIP) llegaron tan rápido de Comodoro Py a los medios".

“Podría ser mejor si hubiera aprovechado sus cursos en la facultad de Filosofía y Letras”, respondió, mordaz, Beatriz Sarlo este miércoles 11 de marzo en diálogo con Eduardo Feinman en LN+. "Simplemente dije que me habían ofrecido la vacuna", expresó la intelectual, luego de presentarse en los tribunales a declarar sobre el presunto ofrecimiento de vacunas contra el coronavirus.

La ensayista respondió así a la carta abierta que la también crítica literaria Soledad Quereillhac publicó luego de que se conocieran las declaraciones judiciales de Sarlo. La autora fue citada a declarar tras haber afirmado que le habían ofrecido la vacuna "por debajo de la mesa", frase de la que se arrepintió. “Sigo sin decidirme entre la pena por su enorme torpeza o el desconcierto ante su mala fe”, reprochó la primera dama bonaerense.

Soledad Quereilhac, sobre Beatriz Sarlo: "Sigo sin decidirme entre la pena por su enorme torpeza o el desconcierto ante su mala fe"

Crítica a Comodoro Py

Sobre su declaración testimonial, Beatriz Sarlo relató: “Llevé las pruebas, que son los mails; eso es todo”. Agregó que no la interrogaron más, sino que "fueron muy medidos en lo que me preguntaron”.

Sin embargo, la ensayista se refirió a la difusión de su testimonio poco después de comparecer en los tribunales federales: "Me sorprendió lo rápido que los mails se hicieron públicos desde Comodory Py", expresó

"Yo no había llegado ni siquiera a mi oficina desde Comodoro Py y ya los mails eran públicos. Ellos sabrán por qué son tan veloces", dijo Beatriz Sarlo, en referencia a los mensajes que le envió el intermediario de la propuesta, Carlos Díaz, editor de Siglo XXI.

De dónde se conocen Beatriz Sarlo y Soledad Quereilhac

Acerca de la carta de Quereihlac, quien se defendió a sí misma y a Díaz, la escritora Beatriz Sarlo lanzó: “Que se peleen entre ellos”.

La ensayista dijo que su frase “por debajo de la mesa”, en la que se refería al desvío de vacunas, “fue demasiado vulgar”. “Quizás hubiera tenido que explicar mejor: lo que quise decir es que no sabía quién era el funcionario que estaba armando el operativo, ni cuántas personas notables eran los favorecidos”, manifestó, y agregó: “Hubiera tenido que decir eso”.

“Soy igualitarista por principio, no porque crea que pueda impartirse de la noche a la mañana, pero me parece que los intelectuales debemos comprometernos cuando ese igualitarismo se lastima, es por eso que decidí no vacunarme”, cerró Sarlo.

