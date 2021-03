De dónde se conocen Beatriz Sarlo y Soledad Quereilhac

En su declaración ante la Justicia, la escritora Beatriz Sarlo sostuvo que el ofrecimiento para vacunarse en el mes de enero fue desde el entorno de la esposa de Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, con el objetivo de impulsar una campaña de confianza en la vacuna Sputnik V con intelectuales y personalidades públicas.

En su testimonio ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga la "Vacunación VIP", la ensayista explicó que fue su editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, quien le comentó sobre la intención de que participara en la campaña pública, e incluso trascendieron públicamente los mails entre ambos al respecto.

La escritora conoce a Soledad Quereilhac de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde ambas estudiaron la Licenciatura. Quereilhac fue alumna de Sarlo, y años después, coincidieron como docentes de una misma cátedra, Problemas de la literatura argentina.

“La relación era buenísima, era una muy buena estudiante y muy disciplinada. Se sumó como ayudante de Trabajos Prácticos, y después yo me fui de la universidad alrededor del 2005 o 2006”, relató la escritora en diálogo con el programa Mejor país del mundo, que se emite por Radio Con Vos.

Fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien había dicho momentos antes en declaraciones a la prensa que su esposa no habla con Sarlo “desde hace 20 años”. "Mi esposa no habla con Sarlo desde hace 20 años. No es amiga nuestra, se pensó en invitarla porque es una persona conocida y opuesta al gobierno. Era para fomentar la vacunación”, algo que ratificó la ensayista en la entrevista radial, al mencionar que hace alrededor de 15 años que dejó su cargo como docente en la facultad donde compartieron cátedra.

En ese contexto, Kicillof detalló además que los tres "publicaron libros en la misma editorial”, en referencia a Siglo XXI. En el intercambio por correo electrónico que tuvo con el editor de esa publicación, Díaz le señala a Beatriz Sarlo que la doctora en Letras e investigadora del Conicet pensó en ella como una referente para impulsar la vacunación, y por su admiración a la analista política.

“Ya aceptaron un montón de figuras y creo que lo que Soledad quería aportar era riqueza y diversidad, y por eso a la lista de actores, deportistas, etc. quería sumar a figuras de la academia o del campo intelectual. Para ella sos uno de sus exponentes máximos y por eso pensó en vos", sostuvo Díaz en el correo.

Entre los motivos por los que la escritora se negó a recibir la inmunización antes de tiempo en el marco de la campaña, según dijo este miércoles, se encontraba el hecho de que el ofrecimiento no le llegó “con las formas que tiene que ser una campaña pública". “A mi no me escribe ningún responsable de ninguna institución, me escribe mi editor”, explicó, y sumó: “Que yo sepa la mujer de Kicillof no es funcionaria".

En esa línea, el mandatario provincial había opinado que “estaban ensuciando” a su esposa. “A mi mujer, que ni habló con ella ni le ofreció ninguna vacuna debajo de la mesa. El malentendido lo generó Sarlo. Cada minuto que ella no abre la boca, la gente cree que fue mi esposa, acusan a mi familia de algo que no. Mi esposa no ofrece vacunas. Sarlo tiene derecho a decir que no quiere vacunarse, pero no de embarrar a nadie", dijo Kicillok, visiblemente molesto, al canal de noticias TN.

“Dije públicamente que íbamos a usar cien vacunas para la campaña de concientización. Mi esposa no trabaja en mi gobierno", recalcó el gobernador.

