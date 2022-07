Berni volvió a atacar a Alberto Fernández: "Ni Copperfield tiene la capacidad de destruir todo en tan poco tiempo" 

Sergio Berni volvió a cuestionar a Alberto Fernández. Pero esta vez lo hizo con un comentario irónico dirigido a Aníbal Fernández por su incondicional defensa al Presidente.

Desde su cuenta de Twitter, el ministro de seguridad bonaerense respondió a una frase de Aníbal sobre la posible reelección de Alberto, en una entrevista que brindó a Radio Con Vos.

"Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en absoluta situación negativa son mágicas. Con la pandemia, con la guerra, los niveles de obra pública, la creación de pymes, la desocupación... Lo que se ha hecho contra viento y marea es bárbaro y eso debiera premiarse", afirmó Aníbal.

Cómo me alegra volver a coincidir con vos después de tantos desencuentros .

Ni David Copperfield tiene la capacidad de destruir todo en tan poco tiempo. Ese poder mágico es envidiado hasta por el mago sin dientes, felicitaciones !!!@FernandezAnibal https://t.co/cNxT4EHWkd — Sergio Berni (@SergioBerniArg) July 14, 2022

Enseguida, Berni, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno nacional, le envió un mensaje: "Cómo me alegra volver a coincidir con vos después de tantos desencuentros. Ni David Copperfield tiene la capacidad de destruir todo en tan poco tiempo. Ese poder mágico es envidiado hasta por el Mago sin Dientes, felicitaciones!!!", tuiteó el ministro de Seguridad de la Provincia.

Este miércoles 13 de julio, el funcionario de Axel Kicillof se refirió al enfrentamiento que tiene con el presidente y dejó en claro que no hablan. “Primero, que el Presidente no me llama. Segundo, que si me llama va a durar menos de 15 segundo de lo habitual”, aseguró en una entrevista con Florencia Peña, en América TV.

Sergio Berni y Alberto Fernández, irreconciliables: "Si me llama, me va a durar menos de 15 segundos de lo habitual"

En otro tramo de la charla, el ministro de Seguridad bonaerense insistió en su deseo de llegar como mandatario a la Casa Rosada y sostuvo que aunque “faltan los 90 millones de dólares que tiene Larreta para hacer la campaña, que dijo Bullrich”, tiene vocación para hacerlo.

“Pero tengo lo que no se compra con plata: coraje, vocación y cuando uno camina por la calle ve el aprecio de la gente”, aclaró. “Esto es una cuestión de vocación. Hay que tener espíritu revolucionario”, sostuvo el ministro.

