Sergio Berni y Alberto Fernández, irreconciliables: "Si me llama, me va a durar menos de 15 segundos de lo habitual"

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, fue consultado por su relación con el presidente Alberto Fernández y dejó una frase lapidaria. Además, volvió a referirse a su deseo de gobernar desde la Casa Rosada.

El funcionario de Axel Kicillof es uno de los principales críticos del Jefe de Estado, más allá de formar parte del mismo espacio. Desde el principio, Berni subrayó que su jefa política era la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con quien también rompió relaciones en el último tiempo.

Este miércoles 13 de julio fue entrevistado por Florencia Peña en América TV y, luego de develar que no le gusta hablar por teléfono, respondió sobre qué pasaría si lo llamara Alberto Fernández. “Primero, que el Presidente no me llama. Segundo, que si me llama va a durar menos de 15 segundo de lo habitual”, aclaró sobre las rispideces entre ambos.

Además, Berni aclaró una polémica frase sobre el mandatario nacional, luego de haber trazado una analogía del comportamiento de los borrachos en las jineteadas de caballos. “En el campo siempre estamos en las jineteadas y en los momentos lindos de las jineteadas aparece un borrachín a hacer lío. ¿Qué dice el locutor? ‘El que trajo al borracho, que se lo lleve’”, dijo, y aclaró que no quiso faltarle el respeto al Presidente.

Qué dijo Berni sobre su deseo de ser Presidente

El Ministro de Seguridad bonaerense insistió en su deseo de llegar como mandatario a la Casa Rosada y sostuvo que aunque “faltan los 90 millones de dólares que tiene Larreta para hacer la campaña, que dijo Bullrich”, tiene vocación para hacerlo.

“Pero tengo lo que no se compra con plata: coraje, vocación y cuando uno camina por la calle ve el aprecio de la gente”, aclaró. “Esto es una cuestión de vocación. Hay que tener espíritu revolucionario”, sostuvo.

La cita de Berni corresponde a la pelea interna que mantienen el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la titular del PRO, Patricia Bullrich, a más de una años de las PASO. En ese marco, la ex Ministra de Seguridad había manifestado: "Horacio me dijo que tiene 90 millones de dólares para la campaña".

Berni pedirá vacaciones luego de dos años

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario aseguró que este jueves le pediría 15 días de vacaciones al gobernador Axel Kicillof, un beneficio al que no accede hace dos años.

“Le voy a adelantar al gobernador, de manera respetuosa, que mañana (por el jueves) voy a ir a verlo para pedirle mis primeros 15 días de vacaciones”, reveló.

Además, manifestó que “hace dos años y medio que empezamos y no pude tener 24 horas con mi hijo" y "el otro día me dijo que en las vacaciones de invierno quería estar conmigo”.

“A ver si le ablandamos el corazón al gobernador”, dijo jocoso. “El gobernador tiene corazón, su hijo es compañero del mío. Tiene un bocho así, es muy inteligente”, agregó Florencia Peña.

