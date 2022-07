Por qué relacionan a L-Gante con los incidentes de la barra de Alem

Después de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, relacionara a "un famoso" con los incidentes ocurridos durante el partido entre Luján y Leandro N. Alem, muchos especularon con que se trataba del popular músico L-Gante.

Además de que el artista es originario de General Rodríguez, la zona geográfica correspondiente a la barra de Alem, las especulaciones sobre el presunto vínculo con la barra se nutren de un video que circuló en las redes en el que el cantante de Cumbia 420 está arengando a su equipo (Alem), al mismo tiempo que se expresa en contra del conjunto de Luján.

“Se hicieron los fantasmas”, comenta L-Gante, quien descalifica a los hinchas de Luján por "logis" y "altos personajes".

"Me pasaron el nombre, el 'Toti Roldan' le dicen a este demonio de Tasmania, el que se quería hacer el barrabrava, el que caga el momento de alegría que teníamos con toda la gente ahí. Alto fantasma", lo descalificó L-Gante en una historia de Instagram.

El mencionado Roldán es el hijo del jefe de la barra de Luján y uno de los heridos en el tiroteo en el que perdió la vida un adolescente de 18 años.

Qué dijo la mamá de L-Gante

Claudia Valenzuela, la madre del cantante trató de aclarar la situación del artista en el marco del programa A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa.

“Lamento lo que ha pasado, mi más sentido pésame, lo acompaño en su dolor. Por otra circunstancia sé lo que es perder a un hijo. Un abrazo de padre a padre con el mismo dolor, lo lamento. No hay palabras”, se solidarizó la mamá del artista.

Por su parte, Javier Coronel replicó: “Mi hijo lo quería mucho, se sacó una foto con él porque era un ejemplo. Una vez fuimos para el barrio Bicentenario y vimos su casa allá, porque él era todo amor, tenía pensamientos grandes de querer ser, de quererlo imitar. A veces lo escuchaba rapear y me reía de las cositas que hacía”, comentó.

La mujer aprovechó asimismo para reflexionar por qué sistemáticamente pretenden involucrar a su hijo en casos policiales: “Es muy difícil de contestar, es más fácil relacionar porque dicen es de General Rodríguez, está cerca de la cancha, listo. No había escuchado la palabra de Berni, solo me enteré por las redes. Ya uno no sabe qué creer o no", advirtió Claudia Valenzuela.

"Lo único que queda es pedir que la justicia haga todos los movimientos que tenga que hacer y que se llegue a la verdad. Que lo tengan al tanto al papá de Joaquín sobre lo que va ocurriendo en la causa. Esto es un horror, empiezan a desdecirse y tengo un profundo dolor. Se me caían las lágrimas cuando lo escuchaba al papá", se lamentó.

