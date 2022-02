Allanaron dos casas de L-Gante en busca de armas: encontraron la réplica de una 9 mm

Luego de la denuncia por amenazas agravadas en contra de Elían Ángel Valenzuela, el músico conocido como L-Gante, la Policía allana dos de sus propiedades en busca de armas de fuego, una ubicada en el country Club Banco Provincia del partido de Moreno y también en la que está construyendo en la localidad de General Rodríguez.

Según informaron fuentes de la investigación, las fuerzas de seguridad llegaron alrededor de las 9 de la mañana de este jueves y encontraron una réplica de una pistola 9 mm. Vecinos del cantante aseguran que su abogado, Alejandro Cipolla, arribó al lugar.

Temprano, el exponente de la "cumbia 420" compartió una imagen del allanamiento en las historias de su cuenta oficial de Instagram. "Pintó allanato", escribió en la foto donde se ven los móviles policiales llegando a su domicilio del barrio privado.

Por su parte, el abogado del músico confirmó en diálogo con C5N que por pedido de la Fiscalía, no le permitieron "ingresar al allanamiento" y este viernes indagarán al artista. "La persona que increpó a L-Gante es conocido en el barrio por ser un rastrero, como se dice en la jerga", expresó el letrado.

Denuncia por amenaza y abuso de armas

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 luego de la denuncia de un confuso episodio en el que presuntamente L-Gante habría supuestamente realizado la amenaza con una pistola en su mano. Incluso, el denunciante señaló que hasta habría disparado una vez contra el piso.

El cantante está imputado por abuso de arma de fuego y amenazas, y ya se le habría notificado su situación. Por otro lado, se cree que no es la única persona que estaría sindicada como autor del hecho y se analizan pruebas que aportaron los testigos, como fotos y videos.

Acorde a la investigación, un vecino del intérprete de Malianteo 420 y Regresé habría intentado entrar a su casa subiéndose al techo. Por esta razón, L-Gante habría salido de su hogar junto a un grupo de personas para buscar al sujeto, a quien habría encontrado en la plaza del Barrio Bicentenario con los que serían sus amigos y su prima.

Entonces, el denunciante dijo que lo agarró del cuello y sacó un arma, la cual habría disparado antes de golpearlo en la cabeza. También señalaron que la pareja del artista, Tamara Báez, se habría peleado con la prima del joven.

La defensa de L-Gante

Desde la puerta de su casa, el músico ensayó este último martes una especie de conferencia donde dio su versión de los hechos y criticó a los medios. “Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia en la que había un ‘gato’ andando por los techos”, comenzó diciendo.

Tras negar haber ido a buscar al supuesto ladrón, expresó: “No estuvo caminando solo por el techo de mi casa sino también por otras, porque habrá creído que no había gente". Y pidió a sus seguidores que no se "dejen llevar". "Me la tiran a mí porque piensan que pueden hacerme un daño a la imagen, pero yo soy consciente de lo expuesto que estoy hoy en día”, sentenció.