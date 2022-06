La ex ministra de Seguridad de la Nación y Doctora en Antropología, Sabina Frederic, hablo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y acusó a Sergio Berni de ser "espasmódico" y tener "componentes de misoginia". También comparó sus internas con las del Presidente y Cristina Kirchner.

A su vez, explicó la "reconversión del capitalismo financiero" y por qué el "Estado volvió a ser frágil". Además se refirió a la situación en Rosario y el vínculo con Estados Unidos.

¿Percibís un clima de desintegración y crisis?

Nuestro país está cada tanto sumido en una situación de tensiones, conflictos y debates profundos. Eso coincide con lo que pasa en el mundo. Me da la impresión que hay una sensación de fin de modelo, no del capitalismo, pero sí de reconversión del capitalismo financiero. Eso está en crisis y choca con la democracia. Se ve en América Latina y en Europa también. Se nota en las protestas en la calle en Chile, Colombia y Ecuador.

¿Qué papel juega en esa sensación la pandemia?

El modo en que se gestionó la pandemia nos habla de la crisis y sus efectos sobre la salud mental de la población. Lo advertimos como una posible consecuencia y ese desorden mental en mucha gente también tiene que ver con la interrupción de cotidianeidad, sin un futuro que podían ofrecer los gobernantes. Las vacunas trajeron alivio, pero quedó la bronca. Hay mucho malestar y pérdida de los proyectos que no se pueden recuperar.

No quisiste hablar cuando dejaste tu cargo después de la derrota en las elecciones. ¿Qué reflexión te permite hacer de tu función y la del Gobierno?

Buena parte de mi gestión la atravesé con la pandemia y el miedo que produjo sobre posibles desbordes. Formó parte de la tensión principal. Tenemos un Estado debilitado con dificultades para dar respuestas. Se hizo mucho para compensar los efectos de la pandemia, se movió como pocos para conseguir vacunas, pero hay una debilidad muy grande por darle respuestas a las personas y a los que están más vulnerables. Tiene que ver con al transformación del Estado desde los noventa en adelante. Después de Néstor y Cristina vino Juntos por el Cambio y el Estado volvió a ser frágil.

En el ministerio de Seguridad es el lugar donde todo eso se ve rápidamente porque se demanda que atienda cosas que no alcanzan a ser tramitadas o dialogadas y desbordan a los funcionarios. Es un problema estructural. Con los planes sociales se ve que hay una dificultad para resolver un problema de 25 años o más. Eso tiene que ver con la concentración que genera el capitalismo y hace que un sector importante de la población no sea demandada como trabajadora formal. No hay demanda de empleo registrado y ese es el problema de fondo.

Nuria Am (NA): Por los cruces que tuviste con Sergio Berni y lo que se ve ahora entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿tienen demasiado protagonismo las personas en el Gobierno?

Se corrió la tensión, pero no se alivió. Hay una extremada personalización, parecen telenovelas algunas discusiones. Algunos van al fondo de los debates y otros trabajan sobre la división. Ese personalismo es parte del problema que tenemos, no conseguimos institucionalizar el funcionamiento de las políticas. La gente tiene la sensación de que no se están ocupando de ellos. Alberto y Cristina sí lo hacen, pero tienen que salir de esa dinámica, los debate se tienen que dar puertas adentro. Hay que correr las chicanas y esa forma de presentar las ideas al estilo de Berni que no conducen a nada. También pasa en la oposición.

NA: ¿Por qué Berni no se cruza tanto a Aníbal Fernández?

Lo cruzó bastante con el episodio de la cocaína envenenada. Berni es espasmódico y tiene componentes de misoginia. También hay acuerdos que suceden más entre varones y forma parte de la diversidad de género dentro de la política.

Claudio Mardones (CM): Desde que asumió Aníbal Fernández hubo un relanzamiento con organismos internacionales y su vínculo con Estados Unidos. ¿Cuál es su punto de vista?

La pandemia ocultó lo que nosotros hicimos con Estados Unidos. Me reuní dos veces con el entonces Embajador y donaron equipamiento. No pudimos reunirnos con agentes acá por la pandemia, pero hubo una relación de cooperación. Lo mismo con la Unión Europea. La relación con Estados Unidos es muy importante. A través de Interpol trabajamos mucho y nunca tuvimos ningún prurito. La relación hay que saber llevarla, tomar lo que necesitamos, aprender y no comprar modelos cerrados. Siempre privilegiamos el vínculo con los gobiernos provinciales.

CM: Genera inquietud la presencia de la DEA en Rosario, ¿qué opina al respecto?

El gobernador de Rosario tiene muchas dificultades para encontrar un plan de trabajo. El problema es grave y se salta de un pedido al otro. Más gendarmes no van a resolver esto, nosotros triplicamos su presencia y siempre eran pocos. Hay que controlar lo que hace la DEA en Argentina, pero si no hay una policía provincial con autoridad, confiable y legítima, no hay forma de resolver el problema. Hay que resolver la articulación, que es casi imposible. Tiene que ver con lo operativo, no lo político. La violencia está asociada al narcotráfico, pero no ocurre al mismo nivel en Buenos Aires, siendo el mercado más grande, porque la policía de la Provincia algo hace al respecto.

¿Berni y vos eran un significante y el significado son Alberto y Cristina?

Hay mucho de eso, una tensión que expresaban las embestidas de Berni. Se fue viendo más este año, no solo con él, sino también con otros voceros. Pero Berni tiene un carácter particular y empatía con ciertos sectores de la comunicación que agrandan todo. La semana pasada llegó a la Autopista Buenos Aires-La Plata y consiguió que los camioneros desistan de cortar, algo poco verosímil. Al día siguiente hubo una represión a docentes y estudiantes que demandaba seguridad porque habían entrado ocho personas con armas, pero no tuvo repercusión. Atrás de eso también está Berni, pero la empatía con ciertas situaciones que tocan el show mediático construyen el personaje.

