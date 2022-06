Jaime Duran Barba: "Estamos en una América Latina todo el tiempo al borde del incendio"

Jaime Duran Barba, analista político, habló en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) y puntualizó sobre la compleja situación de varios países qué gobiernan con “bloques minoritarios”, cuyas popularidades caen “vertiginosamente”, como el caso de Chile, Perú y Ecuador: “Yo le advertí a Lasso que se iba a caer y me dijo que era absurdo”, expresó.

¿Con qué te encontraste cuando llegaste?

La situación aquí es muy compleja, parecida a la de Chile, Perú y Colombia. Son gobiernos con un bloque minoritario en el congreso. Eso les quita gobernabilidad y la popularidad está cayendo vertiginosamente. Gabriel Boric también tiene una caída de aceptación, que es apenas del 30%. La del presidente peruano, también. La aceptación de Guillermo Lasso está por debajo del 20%. Los pueblos están ingobernables pero no tiene que ver con la economía, como suelen decir los analistas argentinos.

Ecuador está con la mayor balanza de pagos de su historia. El petróleo está a más de 100 dólares, es un país petrolero. Desde lo macroeconómico, está mejor que nunca. Pero como dice Einstein, los hechos son los hechos, la realidad son las percepciones. En los hechos, la economía ecuatoriana está muy bien, la percepción de la gente, no. La aceptación del presidente es baja y hubo una sublevación general producida sobre todo en el norte por el movimiento indígena. Los cambios que se producen en Ecuador son descomunales, como en Chile, Perú y Colombia.

Se agrava la tensión social en Ecuador

Jorge Elías (JE): ¿Qué influencia tiene Correa, desde Bélgica, adeudando los ocho años de prisión? ¿Lasso no pecó de ingenuidad al rechazar los diez puntos de la CONAIE, accediendo a cinco, como ocurrió ayer?

Correa tiene vigencia. Los analistas suponen que el país se divide en Correa y no Correa. Estuvo muchos años y actualmente está condenado. Correa ha sido el eje de la política del Ecuador de los últimos 15 años. En esta sublevación nunca se pidió la vuelta de Correa. Curiosamente, no hay una revuelta correísta. Hay un amplio rechazo a Lasso basado en el alta de impuestos y combustibles.

Hemos percibido que el tema no es solo económico, hay una angustia de la gente por la pandemia, la desigualdad y el reconocimiento se amontonan en esas sublevaciones como la chilena, ecuatoriana y colombiana. En Argentina, sobre todo, las personas no son tragamonedas. Se amontonan en los grupos de mujeres y gays, los que defienden la ecología que defienden estos nuevos leitmotiv de la sociedad.

La proporción de indígenas en Ecuador sobre el total de la población ¿es muy distinta en Argentina?

No mucho. Conforman el 7%.

El Congreso de Ecuador pospuso la votación para destituir al presidente Guillermo Lasso

¿Por qué tienen importancia los indígenas en estos levantamientos?

El líder indigenista, Leónidas Iza, es de ideología mariateguista, quien habla del comunismo indígena. Su partido nunca llega al 10% en las elecciones. Los indígenas tienen esa fuerza por su organización y porque están en torno a Quito, que es una ciudad muy mal hecha para el gobierno, es muy fácil de sitiar. Todos los últimos presidentes han caído en Ecuador, excepto el de Correa. Lenin no cayó porque se fugó de la Ciudad.

Es una ciudad colonial en la que muy poca gente puede poner en jaque al gobierno. Los indígenas han sido quienes prendieron la mecha de un descontento general. Yo le advertí a Lasso que se iba a caer y me dijo que era absurdo. Hay un estilo de gobierno muy vertical y aristocrático en el que cualquier cosa prende la llama. Estamos en una América Latina al borde del incendio todo el tiempo. Desde lo macroeconómico, Chile, Colombia y Perú, no han estado mal pero no somos sólo máquinas tragamonedas. Lo psicológico es central, la gente tiene mucha bronca y angustia espantosa generada por la tercera revolución industrial.

En tu experiencia, ¿cómo piensa un indígena ecuatoriano? ¿Cuál es su cosmovisión respecto a la de los descendientes occidentales?

Hay una diferencia enorme con los indígenas argentinos que no son tan indígenas como se dice. Los mapuches no tienen una cultura antigua, son lo que Eric Hobsbawm llama "el invento de la religión". En Ecuador, los indígenas pertenecen a culturas muy antiguas que resistieron a los incas. Son de una cultura totalmente distinta a la occidental. Su visión es más oriental del tiempo, de la vida y los valores. Son comunas ancestrales y eso les da mucha fuerza.

Aquí hubo una variedad de culturas indígenas. Yo tuve mucho contacto con ellos. La cultura blanca ecuatoriana es española. Ecuador se parece mucho a México. Hablamos el mismo castellano y tenemos las mismas costumbres. Pero en datos concretos, en el último censo, decían que, sólo el 4%, hablan en su casa un idioma distinto del castellano. No es real esa imagen de que el 50% son indígenas. El límite entre el mestizo y el indígena es tenue.

