Big data, segmentación y viralización: cómo enfocan los estrategas oficialistas

por Ezequiel Spillman

No son candidatos pero tienen mucho más poder que la gran mayoría de ellos. Manejan números, estrategias y coordinan las actividades de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de los jefes de campaña, tres viejos conocidos del PRO que trabajan en el macrismo desde hace más de 12 años.

Se trata del jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña; su par bonaerense, Federico Salvai; y el ministro de Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli. Con personalidades diametralmente distintas, los tres trabajaron juntos durante ocho años en la Ciudad y ahora les toca la responsabilidad de intentar llevar a una victoria al oficialismo en territorios porteño y bonaerense, y en la Nación.

Aunque tienen instancias de coordinación, para los actos y recorridas en determinados distritos, trabajan con estrategias focalizadas en su electorado. Los tres basan parte de su trabajo con el uso de big data, geolocalización de votantes, segmentación de discurso y viralización de videos informales. Pero también, en el caso de la Ciudad y de la Provincia, con el trabajo territorial a la vieja usanza: militancia en las calles y “aparato”. En Nación, Peña los denominó “defensores del cambio”.

Estratega. Peña, el hombre detrás de Macri. El jefe de Gabinete es el estratega que ocupa la centralidad de la campaña, en particular en cuanto al discurso y la comunicación. Mantiene, al menos, tres reuniones semanales con su equipo: lunes y miércoles en Casa Rosada y los viernes en Olivos. Esa mesa operativa, donde participan Fernando de Andreis (secretario general), Jorge Grecco (Comunicación), Sebastián García de Luca (secretario político del Interior) y el legislador porteño Francisco Quintana, coordina todas las acciones de los “defensores del cambio” pero también la confección de material, el discurso segmentado y hasta la viralización de videos por WhatsApp. Lo último: los audios viralizados de “gente común” tras reuniones con dirigentes o candidatos manifestando qué sintieron.

También allí, cuando están en el país, participan Jaime Duran Barba y Santiago Nieto, con quienes se observan encuestas. Las últimas: una de Isonomía que muestra paridad con el kirchnerismo e incluso una leve ventaja, por primera vez en muchos meses, en el ballottage. Otra de Federico Aurelio, donde Macri está abajo apenas un par de puntos. Peña cree que pueden ganar en octubre.

Provincia. Como en 2015 y 2017, Salvai es el jefe de la campaña de la gobernadora y anima los martes una mesa operativa de coyuntura con candidatos y funcionarios. También organizó la campaña en dos tramos, uno de recorridas y discurso; otro de pedido de voto. En materia de organización, activó a los ministros para que respondan cualquier crítica del kirchnerismo, los denominados “bulldogs” que denominó el secretario de Medios, Mariano Mohadeb. En lo territorial, dispone el despliegue de “bajadas” para los sin tierra y los refuerzos para los intendentes que buscan su reelección.

Habitualmente de buen humor, para inspirarse, hace unos días colgó una flamante camiseta de River firmada por todos los jugadores del club. Por las dudas, atesora en secreto otra remera que le confeccionaron unos amigos personales para darle ánimo ante las elecciones con una particular leyenda inscripta. Un objetivo: derrotar a Kicillof en un escenario adverso y con encuestas desfavorables.

Porteño. Macchiavelli, el histórico larretista que araña una victoria en primera vuelta. Aunque tuvo a su cargo la logística de las campañas porteñas, incluso las de Macri, en 2019 fue ungido como el coordinador de Larreta pero también de Martín Lousteau y el resto de los candidatos al Congreso. Es quien diagrama las charlas con vecinos y también la organización general del discurso político. Un anhelo: ganar sin ballottage por primera vez en la Ciudad.

Vidal volvió al timbreo con sus candidatos en busca de los indecisos

Sin demasiados grandes anuncios, siquiera sin un hashtag organizado, la gobernadora María Eugenia Vidal y sus candidatos salieron ayer a timbrear por la Provincia. Ministros, dirigentes y candidatos de todos los municipios, y en más de 250 barrios, volvieron a las calles para buscar el voto de los indecisos en la recta final hacia las PASO.

En José C. Paz, Vidal expresó: “Somos el equipo que enfrenta los imposibles, que no baja los brazos, que no tiene nada que esconder, que no se contradice”, en alusión a la viralización de videos donde Alberto Fernández critica severamente a Axel Kicillof.

Al participar de un acto en un centro de jubilados, la gobernadora dijo: “Defendamos a la Provincia. Defendámosla como la defendimos en 2015 y 2017, defendamos nuestro futuro”. Junto a ella estaba el ministro de Desarrollo Social y precandidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano; el subsecretario de Asuntos Municipales y primer candidato a diputado provincial, Alex Campbell, y el precandidato a intendente local, Ezequiel Pazos. Luego, ya en San Martín, López Medrano salió a timbrear con el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai. Juntos, repartieron volantes en la calle.

Por su lado, a modo de festejo por su cumpleaños, el candidato a diputado y ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, visitó La Matanza para apoyar a Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación, quien pretende ser intendente. Con ellos estuvieron las diputadas Carmen Polledo y Paula Oliveto. En San Fernando, los ministros Andrés Scarsi (Salud), Federico Suárez y el superintendente de Servicios de Salud, Sebastián Neuspiller, timbrearon con la candidata local, Agustina Ciarletta.