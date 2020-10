Buenos Aires: retomarán las actividades escolares en 15 distritos de bajo riesgo

Eran 24 distritos de los 135 que tiene el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero en sus anuncios de ayer por la tarde, el gobernador Axel Kicillof restringió a 15 los municipios que retomarán el lunes las actividades escolares presenciales en territorio bonaerense. Se trata, en todos los casos, no de clases en sí sino actividades de revinculación escolar, dictadas en grupos de no más de diez alumnos en total y al aire libre, dentro de los establecimientos educativos.

“Según las decisiones tomadas por el Consejo Federal de Educación y el ‘semáforo’ de riesgo -alto, medio y bajo- que permite, sobre la base de la situación epidemiológica de cada distrito, podemos anunciar que el lunes reactivaremos actividades presenciales en 15 municipios de riesgo bajo”, dijo Kicillof ayer. Son en total 338 escuelas de gestión pública que sumarán, el 10 de noviembre próximo, 357 más. Eso significa que sólo 25 de los 135 distritos bonaerenses tendrán algún grado de presencialidad a mediados del anteúltimo mes del año, “siempre de forma escalonada y progresiva”, según agregó el gobernador.

La Directora de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, había anunciado hace quince días la puesta en marcha del programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR) de los alumnos para el regreso a las aulas de las escuelas de los 24 partidos de la provincia donde se registra un menor riesgo sanitario.

“Es un apoyo para los chicos cuyas trayectorias educativas se vieron más vulneradas por la pandemia”, afirmó entonces la ministra. El protocolo indica que se trata de no más de diez alumnos por curso. Los estudiantes del último año de cada nivel tendrán una frecuencia de tres veces por semana; y los de 1° a 5° año, de una vez, en horarios de baja circulación, sin aglomeraciones en ingresos y egresos.

Según anunció además ayer Kicillof, en los distritos de riesgo medio -que al cierre de esta edición sumaban 79 en la provincia- “se autoriza la realización voluntaria de actividades socioeducativas dentro de predios escolares, pero al aire libre. Por otro lado, los distritos de riesgo alto no tendrán regreso a la presencialidad, al menos por ahora”, precisó.

Según cifras brindadas por el mismo gobernador bonaerense, “solamente 1,6% de los 3.300.000 alumnos de primaria y secundaria de la provincia perdió el vínculo con la escuela de manera grave. Los 330 mil alumnos que esperamos revincular a partir de la implementación del programa ATR mantuvieron algún tipo de contacto, a través de conectividad restringida o de los cuadernillos que repartimos en todo el territorio”, explicó.

El protocolo autorizado por Nación establecía una calificación con un semáforo según el riesgo “alto”, “medio” y “bajo”, para definir dónde se podría avanzar en el retorno de los chicos a las aulas y dónde no.

Colegios privados advierten que podrá haber más cierres en 2021

En el país funcionan 15 mil escuelas privadas: el 40% está en la provincia de Buenos Aires. Y muchas de ellas, advierten sus propietarios, podrían no reinscribir a los alumnos para el ciclo lectivo 2021 o cerrar algunos niveles. “Son 6.300 establecimientos con realidades muy diferentes La situación es muy complicada y heterogénea. La mayoría son emprendimientos familiares, y hoy manejan una morosidad en el pago de cuotas de entre 60 y 70%”, explicó a PERFIL Martín Zurita, representante de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba).

Esta semana, el Instituto French de Ramos Mejía fue el primer establecimiento de gestión privada en anunciar a su comunidad escolar que “no vamos a matricular para el año próximo a los alumnos en ninguno de los tres niveles”. Ya había habido dos antecedentes: uno en La Plata y otro en Moreno, que cerraron alguno de esos grados o niveles. “También hay que entender que, cuanto más se extienda esta situación -prevemos que para fin de mes habrá varios más- más se cargará al sistema público, con sobre demanda de vacantes y peligro de colapso”, agregó Zurita.

En el país, un 40% de las escuelas de gestión privada pidió créditos para pagar sueldos, según datos que Aiepba relevó hasta fines de agosto. “A nivel nacional ya cerraron 240 instituciones: la mayoria jardines maternales y de infantes. Cerrar un colegio no es lo mismo que cerrar un comercio: implica una vinculación social que es muy fuerte, y desandar ese camino es complicado”, dijo Zurita, quien además integra una junta nacional de colegios de gestión privada.

“En la provincia de Buenos Aires hay un proyecto, con media sanción en el Senado, de ayuda extraordinaria para escuelas privadas. Estamos viendo cómo podemos trasladar esta preocupación del sector y se pueda salir. El ministerio de Educación nacional nos facilitó la entrada, pero los ATP no les llegaron a todas las plantas por igual: para algunas escuelas es una ayuda y para otras, no”, graficó.

“Hay muchas escuelas en las que no hay bancarización y no están abiertas las administraciones. En marzo del año próximo no habremos resuelto el problema del Covid, pero tenemos que aprender a convivir con esos protocolos y ver cómo podemos reintegrarnos con los cuidados y consensos necesarios. Los cierres de niveles y grados también impactarán en la revinculación con las familias”, agregó el representante de Aiepba.