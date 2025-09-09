Bullrich anunció el Operativo Lusitania: incautaron 510 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial y detuvieron a nueve personas

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, presentó este martes el Operativo Lusitania, procedimiento que desmanteló una organización narco que intentó ingresar 510 kilos de cocaína en un torno industrial a Europa. Al tiempo, la mandataria afirmó que se realizaron múltiples detenciones en Argentina y en España.

En el marco de la operación, la investigación conjunta permitió detectar un torno industrial que ingresó desde Perú y fue utilizado como fachada para trasladar la droga. El equipo, que debía pesar 3.500 kilos según ficha técnica, figuraba con un peso de 4.000 en la documentación de exportación, diferencia que correspondía a los 510 kilos de cocaína ocultos en su interior.

Agentes federales comprobaron que la maquinaria fue enviada desde Argentina el pasado mayo y, tras meses de seguimiento encubierto y coordinación entre fuerzas especiales de los tres países, fue hallada en España, donde se encontraron 444 ladrillos de droga. En paralelo, se realizaron allanamientos en el país y Europa que derivaron en la detención de nueve personas vinculadas a delitos y organizaciones criminales.

En la conferencia con la prensa, Bullrich destacó el trabajo conjunto: “Quiero saludar especialmente a los colegas de las agencias de España y también a nuestros hermanos peruanos. En conjunto, Argentina, Perú y España logramos un resultado muy importante en el combate a las organizaciones criminales que intentan trabajar desde América Latina y llegar al continente europeo”.

Y agregó: "Esta investigación comenzó en junio y hoy culmina con éxito: 510 kilos de cocaína secuestrados, nueve detenidos y un modus operandi desarticulado de punta a punta”. Asimismo, la ministra agregó que en el operativo participaron oficiales de la Agenda Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Departamento Federal de Investigaciones de la Policial Federal (DFI).

La mandataria también resaltó el carácter internacional de la investigación y el sofisticado sistema de ocultamiento detectado: “Es un logro muy importante para la Argentina y para la cooperación internacional”. Además, el secretario Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Martín Verrier, manifestó que la droga secuestrada se encuentra valuada en 20 millones de euros.

Verrier remarcó que este descubrimiento se da en un contexto de crecimiento de la producción de cocaína en la región: “Estamos viendo un incremento en los intentos de traficar cocaína hacia los puertos del sur, producto del aumento de la producción en Colombia. La decisión del presidente Milei es clara: establecer un fuerte control y un ataque frontal al narcotráfico regional”.

