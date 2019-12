Cafiero: "Hay demandas genuinas que quizás deban esperar un poco más"

Rosario Ayerdi, Jairo Straccia y Javier Calvo

— El cambio en el esquema de retenciones ya generó críticas del campo que están convocando a cortar rutas ¿Cuál es su respuesta al sector agropecuario?

— Somos respetuosos de las manifestaciones de otros. Esta es una medida que lo que viene a corregir es un valor que quedó desactualizado y lo que hace es modificar el valor fijo de los derechos de exportación. Esto deja las retenciones a donde estaban con Mauricio Macri. Nosotros tenemos un esquema de retenciones para la soja que es un 18% y después había un 12 % que era de retenciones móviles y retenciones fijas. El 12% tenía un tope de $4 por dólar. Esos $4 representaban el 12% cuando el dólar estaba a 36, ahora el dólar está $ 63 entonces la devaluación no acompañó el derecho de exportación, nosotros estamos corrigiendo esto para que acompañe el proceso devaluatorio.

— Mañana enviarán el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva. ¿Se pueden empantanar la discusión por un sector de la oposición que no quiere votarlo por la discrecionalidad con la que el Presidente puede manejar los fondos?

— Ya están acotadas esas discrecionalidades porque el proyecto que estamos enviando tiene plazos y detalles sobre qué parámetros se aplicarían esas asignaciones de recursos. Es bastante más acotado el manejo de los fondos de como lo están manifestando y lo perciben.

— ¿Cuándo esperan que lo aprueben en ambas cámaras?

— Esperamos un tratamiento rápido porque lo que refleja el proyecto son las nuevas prioridades. Queremos tener las herramientas necesarias para reactivar la economía y generar recursos en los sectores más postergados. Tenemos que llegar bien abajo a donde están los derrotados del gobierno de Mauricio Macri, a los sectores medios, a los más pobres y a los jubilados.

— ¿Están pensando en una gira por el exterior por la deuda el Presidente y el ministro de Economía?

— El ministro va a estar yendo al exterior en el corto plazo. El ya inició la ronda de conversaciones y tiene que terminar de definir cuándo viaja pero será en breve. El Presidente no.

— ¿Hubo un mal manejo en el vínculo con Estados Unidos el día de la asunción con un funcionario que terminó enojado por los invitados?

— Nosotros tratamos de guiarnos por los funcionarios del departamento de Estado y por la conversación que tuvo el presidente Fernández con Donald Trump. Si nos guiamos por eso, estamos en una relación de respeto mutuo que le puede generar a la Argentina el apoyo necesario para salir adelante. Evidentemente hubo otro funcionario que manifestó otra cosa, nosotros teníamos proyectado el día después de la asunción una reunión de mucha relevancia con funcionarios del departamento de Estado y pensamos que la relación iba a estar distinta y, por el contrario, continuó por todos los canales que veníamos estableciendo. Es una relación de respeto, que es la relación que Argentina quiere y debe tener. Relación de respeto con otros países.

— ¿Considera posible un escenario de ruptura en la negociación de la deuda con un FMI si no acepta el plan que proponen?

— Todos los escenarios son posibles en una negociación, también consideramos un escenario que consigamos todo lo que fuimos a buscar y todas las facilidades.

— ¿Hoy están más cerca de romper o de un arreglo rápido que sorprenda a los más pesimistas del mundo financiero?

— No sé si será rápido o lento. Hoy estamos mostrando que Argentina necesita tiempo, que no resiste más ajuste, que por ahí no puede ser la salida al tema de la deuda, nuestra gente está muy mal. Está sufriendo con lo cuál no es real que uno pueda conseguir nada a partir de un ajuste. Argentina demuestra que si crece paga. Argentina demuestra que si nos permiten crecer, lo vamos a hacer muy rápido. Hoy están todas las fábricas paradas y los trabajadores están. Necesitamos sacarle las lonas a las máquinas y ponerlas en funcionamiento devuelta. Podemos reactivar la economía si nos dan un plazo razonable. Esto será parte de la negociación.

— ¿Cuánto participó Cristina Kirchner de las medidas que se conocieron estos días como retenciones y la doble indemnización?

— Fueron medidas del Ejecutivo, del Gabinete.

— La doble indemnización generó cuestionamientos por parte de empresarios. Ahora se van a juntar con la CGT y empiezan a surgir conflictos en la gestión cuando tocan algún interés ¿Cómo van a articular esto en el acuerdo social?

— El mecanismo del acuerdo social se inicia en breve. Vamos a exhibir cuál es el real estado de situación del país y del sector para mostrar cuál es el punto de partida. Eso lo haremos con los sectores y en ese marco apuntaremos a una lógica social y solidaria.

— ¿No habrá una mesa en la que se diga que se pauten precios y salarios?

— El Consejo Económico y Social va a discutir el mediano y largo plazo de los acuerdos y eso será un proyecto de ley que estaremos mandando en enero.

—Ante tantas demandas ¿el mensaje de no tener laxitud fiscal lo entienden los que forman parte del Frente de Todos?

— Sí, porque hay distintos tiempos. Es un gobierno de mucha docencia este. Debemos explicar cuáles son las prioridades y cuáles son los sectores que hay que abordar de entrada y tu demanda es una demanda genuina y la entendemos pero quizás tengas que esperar un poco más.

— ¿Se va a eliminar el decreto que prohíbe familiares dentro del Estado?

— Sí porque no dio ningún resultado. Que yo ponga a mi hermana que no entiende nada de política no debe suceder, el tema es la careteada con esto, porque este gobierno hizo este decreto pero enriqueció a todos sus familiares que manejaban las empresas. El Estado no es una agencia de colocación de empleo, pero tampoco puede haber proscripción por ser familiar de alguien.